銀了！南光高中學子科技創意賽表現優異

私立南光高中參加2019思源科技創意大賽,翁坤澤、張茹欣、王柏詠、李佳綺、蔡欣叡等5位同學組成「Never say die」隊榮獲銀牌獎,校方今公開表揚。(記者王涵平攝)

2019-09-02 14:32

〔記者王涵平/台南報導〕私立南光高中參加2019思源科技創意大賽,翁坤澤、張茹欣、王柏詠、李佳綺、蔡欣叡等5位同學組成「Never say die」隊榮獲銀牌獎,校方今公開表揚。

2019年思源科技創意大賽Plus,每年吸引近千位高中學子組隊參加,除骨牌外,還需融入科學知識設計成創意科學關卡,展現創意。今年共57隊進入複賽,16隊晉級全國總決賽。

翁坤澤表示,以「Never say die」為隊名,是希望處事遇困勿氣餒灰心,只要努力、堅持,一定可以克服及達成任務,「Never say die we can do it 」,真的「銀」了。

校方表示,競賽活動目的在使年輕學子體驗動手操作科學樂趣。競賽以全國高中職學生為對象,由4至6名學生組成隊伍,參賽隊伍必須設計4個關卡,每個關卡展示物理、化學原理,關與關之間運用骨牌加以連接,而關卡內容設計並將扣連當年度競賽主題「我們的歌」。

南光隊組裝各種骨牌,從「向前走」這首歌的背景,以火車為概念發想,設計電控感應裝置觸發廷得爾效應,也運用電流磁效應、過錳酸鉀加上甘油的氧化還原反應等表現出主題想傳達的意念,最後運用酸鹼中和反應呈現彩虹的效果,為整個關卡畫下完美的句點。

南光高中教務主任鄭喬分表示,108課綱上路,注重學生的學習歷程中課程成果及多元表現,而學校一直鼓勵學子與校際間相互觀摩,期望在參賽過程中實作,不斷孕育創意與靈感,並透過參賽從容面對任何挑戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法