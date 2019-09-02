結合職訓課與實境遊戲 強推台南安平文史觀光

2019-09-02 10:20

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市觀光協會辦理「2019年文化觀光休閒產業從業人員職前訓練委託作業服務案」，在安平區盧經堂厝舉行「實境遊戲╳走讀安平三太子失蹤記」活動，全國近200人報名參與，期透過走讀安平，一起感受安平在地風景文化，讓參與者瞭解特色產業行銷策略、民宿特色餐、伴手禮製作、活動DIY體驗等完整課程培訓內容。

南市觀光協會表示，「實境遊戲╳走讀安平三太子失蹤記」活動共開放20組隊伍參加，一開放報名，不到3天就額滿，將近200人共同參與，且大多是親子、親屬組團，也有直接在網路號召組成的隊伍，每個隊伍都有自己的隊名與特色，還設計有趣的隊呼，極富創意。

觀光協會說，透過此活動，不僅讓民眾走入安平巷弄街角、體會古早聚落之美，從遊戲活動任務中，了解安平歷史文化；也從活動的謎題裡獲得樂趣及解謎成就感。這不只是單純戶外實境探索遊戲，更是一趟走讀台南歷史古蹟的小旅行，希望吸引更多旅客造訪安平，進而喜歡安平、喜歡台南。同時以此實境遊戲為開端，陸續推廣到台南其他小鎮，使各地旅客都來深入體驗台南各個小鎮的魅力。

實境遊戲╳走讀安平三太子失蹤記活動現場也鏈結4個開辦計畫課程，包括已開訓的「城市文化觀光導覽解說員培訓班」、「特色民宿經營管理實務班」都受理報名中；「複合式休閒餐飲製作班」與「烘焙伴手禮製作暨商品包裝設計班」也將於明年2月開辦。

此外，南市觀光協會近期還有「綠飲食活力養生料理製作班、烘焙餅乾與飲料調製丙級證照班（新住民專班）」，有需求的待業民眾，可經由「台灣就業通」網站報名，有用人需求的企業也可在此尋、徵才，相關課程資訊可電洽南市觀光協會（電話06-2355818）。

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