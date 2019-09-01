社區魔鬼森林要變溫馨公園 區公所這樣說

2019-09-01 23:31

〔記者萬于甄／台南報導〕台南善化一處閒置空地因地勢低窪、雜草叢生，且排水系統不佳，大雨一來就會變成小池塘，讓居民十分擔憂成為病媒蚊的溫床，善化區公所日前會勘後，發現該片空地因所有權人眾多，空間改善維護需進一步溝通協調，但未來仍朝向將社區荒廢土地變成休閒綠地及停車空間。

該片荒廢空地位於善化東關里公園路一處狹小巷弄內，因地勢相較低窪且周邊無排水設施，一碰上大雨，該處就會變成小水池，加上空地雜草叢生，環境相較髒亂，彷彿社區中的魔鬼森林，居民擔憂該處成為病媒蚊孳生源，紛紛向區公所及市議員李偉智反映，希望改善環境空間。

善化區長方澤心表示，接獲民眾陳情後，日前由區公所偕同國有財產署、社區居民、土地所有權人等一同前往會勘，因該片荒地所有權人眾多，部分是國有財產署，部分則為私人土地，初步溝通後會先請土地所有權人定時修剪雜草，避免環境髒亂。

方澤心指出，國有財產署土地雖同意讓區公所認養環境綠化，但改造經費相當龐大，需進一步詳細規劃，私人土地也要再溝通協調，但區公所仍會積極努力朝向將荒廢土地，變身為社區小型公園綠地及停車空間規劃，將魔鬼森林變成溫馨公園。

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