受邀享中秋團圓餐 街友登記安家計畫盼脫流浪之列

2019-09-01 18:15

〔記者王俊忠／台南報導〕中秋將屆，噶瑪噶居蔣揚社福慈善基金會今年於秋節前夕在南市北區光武里活動中心舉辦「街友團圓活動」，今午有百位街友與50名腦麻兒童分享志工廚師的美味廚藝，其中有2名街友登記參加基金會的「安家計畫」，希望能早日脫離「流浪街友之列」。

蔣揚基金會表示，安家計畫從去年端午節推動後，迄今已有4位通過基金會審核補助房租、脫離街友之列。

蔣揚基金會於1998年成立「街友愛心之家」，以照顧遊民、輔導就業及重返家庭、社會職場為目標。有感於毒品危害日深，2001年開始協助校園推廣反毒宣導，2015年起以「佛祖請吃飯」倡導關懷弱勢，每年端午、中秋及農曆年前都會舉辦餐會，邀街友餐敘交流，近年並將關懷觸角延伸到腦性麻痺患者。

今年中秋團圓午宴採自助方式，由志工自行採買烹煮，邀請街友與腦麻兒童一起分享，現場並有美容美髮義剪、反毒有獎徵答、大體導師捐贈宣導、諮商協助、自立生活租屋補助，並由基金會董事長譚守馨致贈每位出席街友扶助金、秋衣及月餅，讓街友也能享受過節氣氛。

蔣揚基金會洛本天津仁波切表示，蔣揚於10年前推動街友器捐大體回饋，並於3大節日餐敘中宣導行善，已有許多街友響應，迄今有6人完成遺願，在人生最後階段以己力回饋社會幫助其他人，讓人生最後一程更有尊嚴。

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