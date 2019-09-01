台南醫藥界大團結 力挺小英連任守護台灣價值

2019-09-01 11:01

〔記者王俊忠／台南報導〕台南小英之友會於昨晚在台南桂田酒店舉行授證典禮，總統蔡英文親自頒發聘書給蔡明忠總會長、副總會長、理監事、顧問團等幹部，多數台南醫師支持蔡英文競選總統連任，南市醫師公會前理事長王正坤、南市診所協會前理事長張金石與228事件紀念基金會前董事王克紹等3位醫師擔任副總會長；南市醫師公會前理事長黃仁享擔任顧問團最高總團長。

據了解，台南小英之友會眾多幹部名單中，很多來自西醫師、中醫師、牙醫師、藥師等醫事團體的歷任理事長與理監事，南市醫療界支持蔡英文的力量相當龐大。

蔡英文對於台灣充滿希望並說，今年經濟大爆發，眾多台商資金回台與外資來台投資金額創下新高。蔡英文生日剛好是8月31日，台南小英之友會原準備生日蛋糕要幫蔡英文慶生，但小英總統要求低調、沒有接受慶生。但蔡英文表示，生日這一天在台南度過一整天，特別有感受、充滿開心與歡喜。

立委王定宇與陳亭妃輪流上台致詞、公布今年台灣經濟發展是亞洲四小龍第1名，呼籲大家展現對蔡總統的強大支持力量。

南市醫師公會前理事長王正坤表示，攤開本屆台南小英之友會幹部名單洋洋灑灑，有很多醫界重要人士，他長期擔任王定宇醫療界後援會會長；張金石醫師長期擔任陳亭妃醫療界後援會會長；黃仁享長期擔任小英之友會重要幹部，其他西醫師、中醫師、牙醫師、藥師等重要幹部包含王克紹、江錫輝、李昭榮、張文輝、蔡爾翰、鄭熙騰、王瑞斌、杜佳軒、阮嵩翔、施憲佑、徐邦賢、張焱焯、陳宏曙、陳建廷、謝仁釗、王啟芳、林建榮、許文華、陳建璋、曾錦繡、戴于清、簡嘉政、嚴世曜、溫哲輝、林景星、王紹興、何星宗、王俊凱、蘇守毅、劉憲龍、陳憲堂。

王正坤說，醫師們與藍綠交好，但台南醫界的基本結構原本就是綠大於藍，醫師的好朋友們多數是綠營人士，這次出面支持蔡英文總統的醫師多是南市醫師公會的卸任理監事，都曾經在醫界擔任過重要職務，在地方上有豐厚人脈與實力，這些醫師一起發揮醫師影響力與白袍力量，呼籲民眾一起支持蔡英文、守護台灣價值。

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