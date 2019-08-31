地方喜事！台南白河區庄內外角里聯合活動中心 今啟用

2019-08-31 16:55

〔記者楊金城／台南報導〕地方喜事，獲得綠建築銀級標章的台南市白河區庄內外角里聯合活動中心今天落成啟用，里民願望成真。

台南市副市長王時思說，恭喜庄內里、外角里活動中心歡喜入厝，希望所有鄉親來這邊泡茶交流、上課學習、跳舞也可以，庄民感情更好，同時讓這裡的觀光的環境，讓更多人知道，吸引更多人來，認識台南值得一玩，希望未來有各式各樣的活動，讓活動中心更豐富、更有活力。

這座活動中心是白河區首座由庄內里、外角里2里共同使用的聯合活動中心，今在「福呂府獅陣」及「白河國中太極鼓」表演之下揭開序幕，白河區的小小導覽員也登場介紹二里特色。

包括台南市長夫人劉育菁、台南市副市長王時思、民政局長顏振標、立委葉宜津等人都出席，與各里里長及社區協會歡喜共同見證啟用。

白河庄內外角里聯合活動中心在庄內里長張茂山、外角里長盛偉崇及地方民意代表努力下，爭取內政部補助800萬元、南市府編列工程款1700萬，早在107年12月就竣工，後為了申請使用執照、綠建築標章、接水電、民政局再補助96萬多元採購活動中心設備後，遲至今天才啟用。

白河區長蕭福清說，活動中心為2層樓建築物，內有會議廳、辦公室及男女廁所等空間，並配合「台南市低碳城市自治條例」規定，取得銀級綠建築標章，為具有生態、節能、健康、減碳之建築物，2里里民期待有座活動中心終於實現。

顏振標說，這座白河區「綠建築銀級標章」的活動中心，外形非常亮麗，啟用後可提供里民在地文化、教育、社福及集會等活動的空間，提升民眾生活品質，增進里民感情，使台南市成為一個更幸福、更美好的城市。

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