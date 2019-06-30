家扶學子澎湖壯遊 佳里金唐殿祈福

2019-06-30 11:42

〔記者王涵平／台南報導〕北台南家扶28名學子將前往澎湖壯遊一週，期間有環保、舞蹈快閃等公益活動，今前往佳里金唐殿祈福，戴上千歲爺加持的福袋保平安。

北台南家扶表示，第五屆少年展力方案青少年，歷經1年的鍛鍊與籌畫，將在7月1日~6日展開澎湖公益旅行，將與澎湖家扶少年進行對話，活動內容全由少年們一手規劃，因旅途包括搭船、騎自行車等，為避免家人擔心，今前往佳里金唐殿拜拜，由金唐殿總幹事邱建男及委員帶領家扶少年向千歲爺祈求少展囝仔能有足夠的勇氣、智慧，平安完成壯遊澎湖公益旅行的夢想。

佳里金唐殿初稱代天府，有300多年的歷史，任總幹事的前佳里區長邱建南表示，金唐殿致力於公益，2019年起固定提供獎助學金贊助6名家扶學子。

領隊由資深社工師曾沛瑄擔任，她表示，家扶少年展力方案自2015年起每一年辦理壯遊計畫，今年壯遊計畫為了讓青少年有完整學習經驗，並提升自我認同與價值感，4月時即由少年們親手製作手工餅乾，到市場、夜市、老街、文化中心等地販售，籌措交通費。

連續參與五屆方案的少年陳宇翔表示，之前都是挑戰本島，今年到澎湖，將深入澎湖各鄉野體驗當地人文，預計以單車漫遊方式，除深度參訪澎湖當地名勝古蹟與人文景點外，也將以身體力行方式進行環境保護宣導，安排淨灘落實關懷力，另旅行中亦將穿插韓國舞蹈快閃活動，分享學習經驗。

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