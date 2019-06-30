台南7月海洋主題週 住兩晚抽海味好禮

2019-06-30 09:35

〔記者王涵平／台南報導〕台南市政府7月起將台南旅宿每月主題日擴大為主題週，首推「海洋主題週」，住2晚有超值優惠，還可抽螃蟹粥、潟湖烤蚵、魚酥等海味好禮。

南市觀光旅遊局表示，7月暑假擴大辦理的「臺南月月主題週」，於今年7月至12月份每月擇定1週之週日至週四期間，來台南住2晚入住專案配合的飯店民宿，除可享第二晚幾近免費的優惠房價，還能憑住宿單據抽機票及每月限定特色好禮。

觀光旅遊局表示，7月21至25日的「臺南海洋主題週」，以濱海潟湖連結海洋、漁筏採蚵養蚵的景致，推出具有台南在地風貌的海洋藍TAINANTONE色票圖。共計38家飯店民宿，優惠房價至少5折（最低23折）起，憑主題週入住專案合作旅宿業者之住宿發票/收據登錄活動網站，即可參加抽機票及海洋週加碼的鮮甜海味好禮及相關專案優惠。詳情可至

「臺南月月主題週˙住臺南抽機票」、「臺南HIGH一夏」暑期活動網站查詢。

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