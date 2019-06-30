出生5天男嬰疑被抱走 警方在花園夜市翻垃圾尋線索

2019-06-30 06:28

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花園夜市男嬰失竊案 警翻完20桶垃圾證實母親謊報

〔記者王捷／台南報導〕全國知名的台南花園夜市，在昨（29日）深夜傳出有偷抱嬰兒的事件。25歲的施姓母親，從月子中心偷溜出來，帶著剛出生5天的男嬰到夜市吃牛排，付錢時嬰兒卻不翼而飛，急忙向夜市辦公室要求廣播協尋，嬰兒被抱走一事在網路上傳得沸沸揚揚，警方卻苦無線索，原因是花園夜市的股權糾紛，導致警方無法順利調閱監視器，只好翻找夜市的垃圾車找尋蛛絲馬跡，目前仍在積極調查中。

據了解，施女與27歲的林姓丈夫結婚2年多，兩人交往7、8年，兒子出生後就安排在月子中心，29日晚間施女得知丈夫要出門，溜出月子中心到夜市吃牛排。

大約29日晚間9點，施女聲稱她推著剛滿月的的嬰兒到花園夜市吃牛排，她要付錢給老闆時，一不留神，放在嬰兒車裡的滿月嬰兒便不見了，母親懷疑被抱走急著到夜市管理室廣播。

遊客聽到廣播覺得恐懼，立刻上網爆料，警方收到通報後也立即調派人馬到場，這才發現花園夜市的監視器不夠密集，且還疑似因為股東糾紛讓警方無法順利調閱現有的監視器畫面。

據攤販指出，夜市在前兩年因為兩派在股份上有糾紛，還因此鬧上法院，現況是其中一派掌握監視器，另外一派無法來看監視器，才造成警方調查上的困難。

也因為調查上的困難，讓抱嬰案在網路上迷霧重重，有網友說找到了，也有網友說至今沒有找到，但是有親屬透露，自稱抱嬰的產婦前陣子才與丈夫吵架，警方則表示偵查不公開。

30日凌晨，施女的公公受訪時表示，孫子還沒找到，他抱一絲希望，要求警方翻找垃圾桶，並拜託夜市管理委員，人命關天，他11點接到媳婦的電話，稱孩子不見了，就從六甲區趕來，希望夜市也能幫忙盡快調出監視器。

令人質疑的是，記者訪查載施女的計程車司機，他說，有印象施女坐計程車回月子中心，但是月子中心卻沒有嬰兒的身影，牛排攤老板則表示，當時正忙，沒有注意施女是否有帶孩子離開。

因為少了監視器支援，警方只能以土法煉鋼的方式，徒步在夜市巡邏，找了一圈都沒找到人，警方在家屬的要求下開始翻夜市的垃圾。翻找垃圾裡面是否有小孩子的任何蛛絲馬跡。

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