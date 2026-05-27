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    首頁 > 臺中市

    長者投訴公車連2班過站不停 台中市府︰查明處分

    2026/05/27 05:30 記者蘇金鳳／台中報導

    台中市公車脫班、過站不停的狀況時有所聞，市議員張芬郁昨在市議會揭露，前天晚上八點多有八位長輩等一三一號公車返家，第一輛公車八點半過站不停，其中四人改坐計程車回家，剩下四人繼續等，但第二輛九點卅分竟又過站不停，長輩們只好改搭計程車，回到家都十點多了，要求市府不能放任公車業者；交通局長葉昭甫表示，將會調閱相關錄影帶，若查屬實將處分業者。

    張芬郁表示，台中公車異常發車及過站不停每年高達八千件，平均每天廿二件，公車到站不停行徑太惡劣，交通局卻放任一再發生，「免費的公車反而最貴！」

    張芬郁說，接獲鄭姓阿嬤投訴，前晚八點多，有九位長輩在大里中興路大突寮站等一三一號公車，其中一人見二〇〇號公車到站先上車，要多走點路回家，其他八人繼續等，沒想到八點半左右一三一號公車來了竟呼嘯而過，過站不停，四位長輩決定改搭計程車，鄭阿嬤和另外三人繼續等，近九點半，第二班公車終於來，竟又過站不停，四人只好改搭計程車，回到家已十點多。

    鄭姓阿嬤說，兩班公車上只有少數乘客，站牌位置也很明亮，他們都有招手，不可能看不見，九位長輩從六十幾歲到八十歲，質疑是駕駛故意不載老人。

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