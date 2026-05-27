議員批中捷藍線政見跳票 盧秀燕竟酸「你也進度零」

台中市議員陳俞融等人昨質詢指出，市長盧秀燕包括捷運藍線等幸福政見78%跳票。（記者蘇孟娟攝）

「市長是你耶」 多位議員撻伐甩鍋 江肇國︰包括議長等17人都列政見

台中市長盧秀燕任期剩半年多，民進黨議員陳俞融昨天在議會總質詢質疑盧十五項市長幸福政見，迄今七十八％都跳票，尤其被她列第一順位的軌道建設，捷運藍線預算執行率僅三．二五％。盧秀燕答詢時竟對陳俞融說，「我現在正在看你的政見包括藍線要開工，開工了嗎？你也政見進度零」。眾人傻眼紛撻伐「市長是你耶，你政見跳票怪議員？」民進黨議員江肇國更算出全議會包括議長張清照在內，有十七位議員把捷運藍線建設列政見，「是甩鍋給議員嗎？」

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15項幸福政見 78％未完成

市議員陳俞融、陳淑華、陳雅惠、蕭隆澤等人昨聯合總質詢，緊咬盧秀燕任期倒數計時，但提出十五項市長幸福政見行動方案，高達七十八．七％迄今均是「未實質完成」，包括台中巨蛋完工率僅一成多、足球園區完成六成六、市政路延伸工程落後一成四，智慧停車系統核銷二成五等，執行力全面低下。

藍線預算核銷率 僅3.25％

陳俞融指出，捷運藍線預算一六一五億，迄今實際核銷率僅三．二五％，綠線延伸大坑及彰化段長度僅九公里餘，完工通車更要等到二〇三六年，建設延宕下預算跟著大暴增，只會口號治理。

盧秀燕等到答詢時，拿著資料說，「議員，我正在看你當年的政見，你也提出加速藍線開工」、「請問開工了嗎，照你的標準，你也政見進度零」，更指「攻擊別人是掩飾自己四年沒有爭取任何建設最狡猾的方式」。

陳淑華︰議員職責監督市政

陳淑華怒批，藍線去年假動工，議員的職責是反映民意、監督市政，「台中市長是誰？你沒做事，責任要推給誰」；江肇國也怒批，全議會包括議長張清照在內，有十七位議員都有把藍線列政見，「妳甩鍋是指議員政見集體跳票嗎？」

對此，議長張清照已多次表示，海線不能成為捷運孤兒；國民黨議員黃馨慧也說，台中捷運藍線提早完工，是全體市民的共同期待，更是台中邁向國際化不可或缺的關鍵拼圖。陳俞融則強調，相信全台中市民都想要捷運快點完工，市長達不到議員監督還想甩鍋，市民自有公斷。

台中市長盧秀燕答詢時，拿著資料質疑陳俞融政見也有藍線開工，「你的政見進度也是零」。（記者蘇孟娟攝）

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