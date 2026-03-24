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    首頁 > 臺中市

    手機無訊號 台中市政公園電動車位充電險卡關

    2026/03/24 05:30 記者蘇金鳳／台中報導
    民眾開電動車到台中市政公園停車場要充電，因手機收不到訊號，差點無法充電。（記者蘇金鳳攝）

    民眾開電動車到台中市政公園停車場要充電，因手機收不到訊號，差點無法充電。（記者蘇金鳳攝）

    交通局︰測試3家電信門號 訊號無不佳 會請委外廠商改善

    電動車愈來愈多，有網友在網路社群反映，第一次開電動車到台中市，前 往市政公園停車場充電，卻因手機收不到訊號無法掃碼充電，直到在樓梯出口有微弱訊號才得以充電；該貼文引發熱議，有網友說「難怪車位很多」，也有網友說「你的電信公司真的有夠爛」；台中市交通局表示，經持三家電信門號手機到現場測試，並未有訊號過弱的問題，但會請廠商改善。

    公有停車場272處 也將測試

    交通局表示，台中市公有停車場有二七二處，電動車停車格位有一〇三二格，一般汽車停車格位有四〇七三九格，比例為二．五三％；因民眾所用的電信業者不同，造成訊號強弱差異，將請市政公園停車場委外業者，加強於場內各點位測試各電信訊號強度，經檢測若有訊號不佳的情形，將再洽該電信公司加裝設備改善訊號強度，而其他停車場也會進行測試。

    民眾︰樓梯處才找到微弱訊號

    有民眾在Threads反映，第一次開電動車去台中，晚上住某飯店，因飯店的充電位都被油車佔據，上網查發現市政公園有超充及一般充電樁，且顯示無人在用，因此開車前往充電，現場還有二十幾個一般充電及八個超充，但當他拿出手機掃碼準備充電時，該停車場竟收不到訊號，他只能拿著手機在停車場裡尋找，直到發現一個出口樓梯處有微弱訊號才得以充電。

    此發文引發熱議，兩方論戰各有立場，但也凸顯公有停車場充電問題，市府強調會請電信業者進行測試，也會請委外業者注意，讓民眾不會再有上述情況發生。

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