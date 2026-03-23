總統評估重啟核電 何欣純︰確保穩定供電

總統賴清德鬆口重啟核能，台中市長參選人何欣純表示，政府的責任是確保供電穩定。（記者黃旭磊攝）

總統賴清德前天在台中提及核二、核三廠的言論引發討論，立委何欣純昨表示，當時她在現場，總統發言是說政府的責任是依法依規推動核能重啟，確保供電穩定；立委蔡其昌也表示，賴總統只是向企業界說明重啟核能的程序，重啟核電必須符合安全、核廢料處理及社會共識三原則並未改變，與民進黨過去反核的立場是一致的。

蔡其昌：並未悖離民進黨反核立場

何欣純表示，賴總統指面對挑戰與產業發展，立法院通過的能源政策，就該依法依規推動核能重啟，並強調有安全、必要的評估程序等重啟條件，每個發電方式都有風險考量，政府責任是積極尋求供電穩定。

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蔡其昌說，怎麼讓電源的開發更多元、讓社會普遍可以接受，維持電力供應的穩定，是不管藍綠當總統都需要去克服面對及解決的問題，既嚴肅又現實，不應牽扯太多的意識形態。

針對外界質疑賴總統說法悖離民進黨非核家園黨綱，蔡其昌強調，民進黨過去反對核電的理由就是核能的安全、核廢料的去處及社會共識三大原則，國家安全也是民進黨不可或缺的價值及面對台灣社會必須承擔的責任，有時價值會衝突，如何找出一條社會多數人能接受的路，這是執政需面對的難題，但解決的前提在於基本價值不能改變，因此，只要上述三原則依然放在重啟核電的前提，跟民進黨過去反核的立場就是一致的。

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