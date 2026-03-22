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    首頁 > 臺中市

    第五市場招牌疑簡體字 中市府：日文漢字

    2026/03/22 05:30 記者蔡淑媛／台中報導
    台中第五市場原先招牌附註文字被民眾質疑是中國簡體字。（翻攝自臉書）。

    台中第五市場原先招牌附註文字被民眾質疑是中國簡體字。（翻攝自臉書）。

    台中市第五公有零售市場被民眾發現招牌附註「第五公営伝統市場」，遭質疑是中國簡體字，不過，市府經發局澄清這是「日文漢字」，招牌採用中、英、日文字，以發展國際觀光，但日文漢字的翻譯有檢討空間，為避免誤會，前天緊急遮蔽字體，昨天上午已改為日文片假名。

    剩食餐廳「明日餐桌」創辦人楊七喜貼出圖文，第五公有市場的招牌除有中、英文字體，還印上「第五公営伝統市場」，指「我傻眼了，拜託告訴我那不是簡體字…」後來有留言是日文漢字」，逢甲大學副教授、中社前社長劉曜華質疑「中國、台中」，但也有民眾貼文回應那不是簡體字，簡體字是「公营传统市场」。

    第五公有市場自治會長李東西表示，日文漢字招牌去年底掛上後，即有攤商及民眾反映是否為簡體字，他也多次反映，現在終於修正，讓民眾不再誤解；市議員江肇國則認為，「招牌既然要給外國人看，不管是日文漢字、片假名或是平假名，只要看得懂就好。」

    市府經發局表示，近三年積極投入預算與爭取中央資源，針對公有市進行美學改造，廠商設計中英日語言的招牌，其中日文以日文漢字顯示，但翻譯可能不夠到位，一般日文漢字應為「台中市第五公設市場」，因此為免誤會，已調整為日文片假名「タイチュウシ ダイゴ コウセツ コウリ イチバ」。

    台中第五市場原先招牌附註文字被民眾質疑是中國簡體，經發局緊急澄清是日文漢字，並改為片假名日文。（經發局提供）

    台中第五市場原先招牌附註文字被民眾質疑是中國簡體，經發局緊急澄清是日文漢字，並改為片假名日文。（經發局提供）

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