中市營養午餐補助比北市低 綠營批市府跳票

民進黨中市黨團指營養午餐補助經費比北市低，批盧秀燕「比照台北市標準」根本是跳票。（資料照，記者廖耀東攝）

台中市預計於一一五學年全面實施公立國中小營養午餐免費，民進黨黨團總召周永鴻指出，市府日前向議會提交營養午餐專案報告，公布各類補助標準，台中市一一五學年度補助金額明顯低於台北市十至十五元，痛批盧秀燕的「比照台北市標準」根本是跳票。

台中每餐補助上限65元 北市75元

教育局表示，中市校園營養午餐每餐經費約六十至七十元，是以一一四學年度各校既有午餐收費為基礎估算，並整合五元加碼補助及每週水果補助；「三章一Q」國產可溯源食材補助約十至十四元，為額外加碼，實際整體投入資源更高，有助於提升午餐品質與食材安全。

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僅定額補助 未提後續調整規劃

周永鴻指出，從專案報告上可得知，台中市公立國中小及私立國中小弱勢生每餐補助六十元、國私立高中職弱勢生每餐補助上限六十五元，然而台北市同期公布的補助標準為國小每餐七十元、國中每餐七十五元，台中補助金根本沒有比照台北市標準。

周永鴻說，市府專案報告中完全看不到餐費定期檢討的機制，雖羅列「分析物價指數與基本薪資漲幅」等評估依據，最終卻僅定額補助、未提後續調整規劃。

教育局：國產可溯源食材加碼

他強調，補助標準一旦凍住，未來食材與其他供餐成本持續上漲，最直接的衝擊便是孩子盤中的食材品質，「今年能吃到的東西，明年還能吃到嗎？市府給不出答案。」

周永鴻表示，黨團日前已明確提出訴求，補助標準不得低於台北市，且須建立定期檢討機制以維持供餐品質，但市府補助標準偏低加上缺乏檢討機制，最終影響的是午餐品質，黨團將持續在議會追究市府責任，要求教育局提出具體改善方案。

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