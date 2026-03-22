高美濕地設施閒置1年半 盧市府挨批放任

高美濕地露營區帳篷全拆除，業者將規劃露營車。（記者張軒哲攝）

營帳拆除 露營區復業遙遙無期 遊客中心剩如廁與諮詢功能 市府：依合約進行

高美濕地遊客中心二〇一九年七月開幕，採委外經營，但景觀餐廳、咖啡廳經營不佳，飽受外界質疑，網美露營區雖一度爆紅，但前年夏季起封閉，廿八頂營帳已先拆除，露營區復業遙遙無期，市議員楊典忠指出，建設局放任促參廠商荒廢遊客中心與公園公共設施，應該先將閒置一年半的公園露營設施清除或移置，建設局強調依合約進行。

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業者：規劃設置24輛露營車

高美濕地是台中市極具特色的國際級觀光景點，耗資三億多元興建的遊客中心更是台中市政府指標性的促參案之一，開幕時規劃咖啡館與伴手禮店有短暫經營，但因生意不佳，相繼歇業。直到二〇二三年搭上國內露營熱潮，設置豪華露營區，一度吸引旅客住宿拍美照，長年閒置的景觀餐廳也規劃為住宿用餐區，可惜營運一年多，帳篷遭到丹娜絲颱風重創，於二〇二四年下半年封閉，二〇二五年初正式歇業，整座遊客中心平假日幾乎空蕩蕩，互動體驗區乏人問津，幾乎僅剩休憩如廁與服務台諮詢功能。

業者昨指出，因營帳難敵海風，近期提出設置廿四輛露營車構想，餐廳、咖啡館也一併規劃。市議員楊典忠表示，市府要設法吸引遊客踏入遊客中心與景觀橋遊玩，否則遊客僅集中於木棧道區域踏浪，遊客中心難以受到青睞。

建設局：請廠商提更詳盡計畫

市府建設局表示，高美遊客中心依促參法以ROT模式委託民間營運，業者提出露營場因整備致復業期間不確定，今年元旦已要求業者先行拆除露營區圍籬及營帳設施，恢復公園公益使用，由於園區轉型及露營車設置涉及契約變更與實質投資，鑑於廠商過去履約成效與預期尚有落差，要求廠商提出更詳盡的執行期程與財務證明，以確保其履約能力，但若財務計畫無法落實，將依規定要求廠商負起應有責任。

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