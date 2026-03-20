台中航線大爆發 快捷公車僅1線

台中機場「555機場快捷線」正式啟動，議員質疑僅有一條快捷公車路線。（記者蘇金鳳攝）

台中機場「五五五機場快捷線」正式啟動，民進黨市議員楊典忠表示，台中航線大爆發，市府僅推出一條五五五路線的快捷公車，且缺少台中市觀光景點串接，讓遊客相當不方便，要求快捷公車不能只有一條；同黨議員王立任也表示，目前的公車接駁規劃仍存在問題，導致旅客轉乘耗時耗力。

交通局表示，市府已建構台中機場多元聯外公共運輸，目前加上機場快捷線，共有二十一條市區公車及公路客運路線，串聯台中車站、高鐵台中站、朝馬及水湳轉運中心等重要轉乘節點，並延伸至清水、梧棲、沙鹿、大甲、豐原及潭子等地區，每日提供逾四百班次服務。

請繼續往下閱讀...

觀旅局昨天召開記者會，局長陳美秀表示，台中國際機場共航線二十六條，因為旅客需求，推出五五五機場快捷線，從市區出發約三十分鐘可達機場。

議員楊典忠指出，五五五路線宣稱最快三十分鐘可達，但路線約十八公里，能在一小時內抵達已屬快速，若遇壅塞時間更難掌握，市府在二〇一七年推動「中進中出」政策，時任市長林佳龍曾規劃三條機場快捷公車，分別串聯逢甲商圈、台中火車站及高鐵台中站，並配合航班時刻發車，提供旅客一小時內快速進出市區的交通選擇，後因疫情未持續推動，疫後台中機場航線逐步恢復，市府卻僅推出一條五五五路線，市府應規劃好台中機場轉運站接駁系統，且儘快讓機場捷運動工。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法