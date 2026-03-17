台中2天75件雜草火警 空污飆高

台中市消防局二天受理雜草（含廢棄物、墓地）火警超過七十五件，其中公墓火警就有十件，民眾抱怨「大肚山是不是又悶燒了？味道好濃啊」，環保局也測出PM二．五空污濃度受火災影響上升，在十四、十五日中午出現最高值，但強調昨天已下降。

消防局統計，三月十四、十五日計受理雜草（含廢棄物、墓地）火警總計七十五件，大肚山域雜草火警佔了廿七件，今年因天乾物燥，雜草火警較去年增加，呼籲民眾清明掃墓應遵守除草不用火等原則，守護公共安全。

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近日雜草烈焰沿山坡狂燒宛如「火龍」，濃煙直竄國道三號導致用路人視線模糊，網友不滿點名台中市長盧秀燕出訪美國，酸稱「沒事，市長去美國玩回來燒完就熄了」，環保局也測出民眾掃墓引發火勢，導致大肚、龍井等區PM二．五濃度受到火災影響上升。

台中市環保局長吳盛忠說，清水區微型感測器測值，十四、十五日中午十二點出現最高值，昨天濃度已下降至三十μg/m3（微克／立方公尺）以下，即黃色燈號，表示空氣品質普通，台中市區PM二．五於十五日下午一點出現最高值一百五十μg/m3，昨天濃度已下降至四十μg/m3以下。

大肚山區橫跨龍井、大肚、西屯等行政區，監督施政聯盟執行長許心欣說，大肚山火燒山從以前就一直存在，野火空污，民眾從視覺是嗅覺都很容易察覺，但造成空污卻不易反應在官方空品測站或微型感測器上。

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