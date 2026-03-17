台中崇德殯儀館老舊 下半年原地改建

台中市崇德殯儀館改建案，下半年動工，圖為完工模擬圖。（市府提供）

啟用57年 將斥資42.6億興建 過渡期間先蓋4間臨時禮廳

台中市區最大嫌惡設施「崇德殯儀館」啟用近一甲子，市府將斥資四十二．六億原地改建，民政局長吳世瑋指出，預計今年下半年動工、二〇三一完工，過渡期間會先蓋四間臨時禮廳，兼顧治喪需求；在地市議員陳政顯及陳文政盼市府注意配套讓人生身後事服務不打折；市議員陳俞融則指出，改建案拖到盧秀燕卸任前才動工，恐又淪建設延宕代表作。

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進度慢 拖到盧秀燕卸任前動工

位於北區的崇德殯儀館啟用五十七年，因設施逐漸老舊、人車動線重疊、停車空間不足，民俗吉日總出現治喪車流集中，周邊交通常大打結，地方怨聲載道，成市區最大嫌惡設施；因緊鄰住宅區、文教區，周邊甚至有百貨商圈及大型醫院醫療園區，地方一度出現搬遷聲浪，市府經長期溝通了解地方意見，進行問卷調查後，台中市長盧秀燕拍板採原地改建，將斥資四十二．六億打造地上六層、地下四層的現代化立體殯儀館。

議員︰恐淪盧建設延宕代表作

台中市生命禮儀管理處（簡稱生管處）指出，崇德殯儀館改建案統包工程已進入招標階段；吳世瑋說，改建工程預計今年下半年動工，將採一次興建、分階段辦理。

陳政顯與陳文政指出，崇德殯儀館是市區民眾告別人生的最後舞台，地方爭取改建多年，如今終可望動工，盼市府務必注意禮廳調控及停車規劃，不因改建讓相關治喪服務打折扣。

臨時禮廳於7月底完工啟用

陳俞融強調，民眾期盼崇德殯儀館改建多年，樂見市府推動服務升級，但改建案規劃多年，盧市府竟又要拖到今年下半年、盧秀燕卸任前才準備動工，進度緩慢，且工期長達五年，以盧市府過去多項重大建設延宕的情況來看，外界難免擔心恐又將淪空頭支票，成另一延宕代表作。

中賓立體停車場 10月試營運

吳世瑋指出，為減輕施工衝擊，生管處已規劃興建四間臨時禮廳，七月底完工啟用，交通局另推動中賓立體停車場興建案，預計十月試營運，透過禮廳與停車配套雙軌並行，確保改建期間治喪服務品質。

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