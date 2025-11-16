台中市府2年辦50場聯誼 僅2對結婚

台中市西區戶政所舉辦單身聯誼活動，場面歡樂。（記者張軒哲攝）

每場聯誼配對成功率逾5成 戶政所︰事後不一定會聯繫

記者張軒哲、歐素美／專題報導

隨著現代人婚姻觀念改變，交友跟認識伴侶管道多元，內政部每年聯誼活動約有千餘人參加，但真正進一步交往、甚至結婚人數不多。台中市府去年跟今年，兩年共斥資約二百萬元辦理五十場未婚聯誼活動，每場聯誼配對成功率逾五成，只有二對結婚。高雄市近八年來有十對結婚，台北市近六年有十對結婚，每年結婚對數過低，遭外界質疑效果有限。

高雄、台北結婚數也少 被質疑成效

內政部指出，近年每年皆編列七〇多萬元舉行十多梯次未婚聯誼，分為一日與二日遊，每梯次有八〇至一二〇人參加。參加者除了自行負擔出遊活動費用，內政部每人補助三二〇元。前年一九九對、去年二二三對配對成功。但主辦單位事後並未再追蹤，難以掌握結婚人數。

縣市政府部分，台中市府近兩年未婚聯誼活動每年各有一對結婚，每對新人參加聯合婚禮時，市府致贈一萬元禮券恭賀。台中市民政局每個月皆有聯誼活動，今年五月與中市西區戶政所於新社古堡舉辦單身聯誼活動，四十位參加者，成功促成十八對民眾互表心意。

民政局︰男生報名踴躍 鼓勵女性參與

西區戶政所坦言，當下活動配對成功，但事後不一定會聯繫，結婚比例更少，會透過LINE追蹤一年，有請對方交往或結婚要主動通知，會送上額外成家禮。有一對新人參加戶所舉辦聯誼活動相識，去年步入禮堂。新郎表示，自己是台中市府員工，送喜餅到戶所分享喜悅。

公辦聯誼表面上媒合率很高，事後成功結婚的卻很少，遭外界質疑，政府單位為了業績，報名不足情況下，可能請來親朋好友參加，或者已有男女朋友，純粹是去遊玩。

台中市府民政局指出，聯誼活動報名都是男生比較踴躍，為鼓勵單身女性報名，會贈送保養品或化妝包做為揪伴禮，加上透過LINE線上報名，較容易吸引兩個或甚至三個女性一起報名。

