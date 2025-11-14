盧秀燕︰有錢願意普發5萬 議員批雙標

台中市議會通過要求市府須在一個月內提普發五萬書面報告給議員，結果市府僅以一紙公文回覆，挨批藐視議會。（記者廖耀東攝）

中央普發一萬現金有人已在十二日領到，台中市議會日前通過研議普發五萬案，市府僅以一紙公文回應稱無餘裕；十三日多名議員質詢，要台中市長盧秀燕有「guts（膽量）」普發五萬，更有四名議員各攜五萬現金有感質詢，盧秀燕卻問「不把錢留下來嗎？」，四人當場把錢留給她，喊話若能換來普發五萬「我願意」；盧秀燕僅稱，只要有錢，非常願意發，挨批嘴巴說願意，實際對市民一毛不拔。

盧︰借債未彌平 今年不可能

盧秀燕強調，上任七年來借債還沒辦法彌平，今年不可能，明年要看有沒剩餘，視財政狀況評估。

昨天議會總質詢首日，包括議員陳淑華、陳俞融、陳雅惠、謝家宜、張芬郁及蕭隆澤痛斥，議會通過要求市府須在一個月內提普發五萬書面報告給議員及對案，結果市府僅以一紙公文回覆，更未提出對案，根本藐視議會。

陳淑華指出，盧秀燕大賣土地獲逾千億、超收二百億，明年統籌分配款再增二九五億，要求中央發現金，普發五萬照顧市民卻喊窮，根本「雙標燕」、普發現金沒guts。

挨批嘴巴願意 卻一毛不拔

陳俞融痛批盧根本是已沒有連任壓力，放生市政及市民，「嘴巴說願意，實際對市民一毛不拔」；陳雅惠、謝家宜、張芬郁及蕭隆澤均要求台中市弄出非洲豬瘟破口，造成民生經濟衝擊，有普發五萬的需要。

議員林祈烽、鄭功進、施志昌及楊典忠各帶五萬現金進議場，向盧秀燕有感質詢，反映市民期待能普發五萬心聲，盧秀燕竟問，不把錢留下來嗎？四名議員當場把錢放在她桌上，喊話「普發五萬、幫助市民」，若能換到她的承諾「我願意」。

