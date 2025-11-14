高美濕地廁所 議員批盧秀燕8年蓋不好

高美濕地規劃設置廁所，議員質疑台中市長盧秀燕上任迄今，連廁所都蓋不好。 （台中市議員楊典忠提供）

編列1500萬 經發局︰預計明年初開工 一年半內完工 議員斥：盧都卸任了

台中市高美濕地吸引大批遊客，但台中市議員楊典忠指出，市府雖編列一千五百萬元蓋高美濕地廁所，迄今未動工，明年仍續編四七一萬預算租借廁所；經發局指出，預計明年初開工，預估一年半內完工，楊典忠斥連招標作業都還未進行，根本確定台中市長盧秀燕卸任前完不了工，痛批她上任八年，連一間廁所都蓋不好。

明年續編471萬預算租借廁所

楊典忠指出，縣市合併至今十五年來，市府每年編列民間廁所使用補貼、環境清理的經費，明年續編四七一萬元，他從盧秀燕上任就開始爭取設置，市府本來規劃設景觀餐廳附設廁所，後計畫變更，盧秀燕第二任時又提出單蓋廁所，經發局編列一千五百萬預算，但又過三年仍沒有動靜，眼看盧秀燕明年卸任，高美濕地廁所仍「沒譜」。

盧︰前面幾任市長都做不了

經發局長張峯源表示，高美濕地廁所已經完成細部設計，預計明年初開工、一年半內完工；楊典忠斥，屆時盧秀燕已卸任；盧秀燕則回應，前面幾任市長都做不了，至少她克服困難規劃興建。

議員陳淑華另指出，文山焚化廠在盧秀燕任內延宕七年無作為，預算更從原提出來的計劃卅一億暴增到九十三億，各項重大工程延宕、預算一再追加；議員林祈烽也質疑，光水湳經貿園區內的建設包括水湳轉運站延宕，台中流行影音中心六年來更是蚊子館；議員陳文政也質疑，忠明路整修從西屯路到忠太西路中間段延宕三年未進行。

議員鄭功進指出，本要要做國家漫畫博物館的新民街倉庫群，市府收回迄今也不見動靜；文化局長陳佳君指出，相關規劃首次招標流標，目前二度招標中，預計十二月開標；鄭功進斥台中的重大建設一再流標，台中巨蛋流標八次，沒一件一次就順利招標。

盧秀燕則稱高雄光一條捷運黃線預算就追加一千億，高工局也有工程流標七、八次，是全國普遍常態的現象。

