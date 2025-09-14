台中共享車位 部分使用率偏低

市府釋出機關及學校停車格做為共享車位。（中市府提供）

行政區需求高 或未釋出或數量少 審計處要求檢討

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市人口增加，停車位不足，市府推共享車位，審計部台中市審計處去年度決算審核報告指出，市府推動「市屬機關及學校停車空間開放共享計畫」政策，已釋出汽車停車位一三一○格，但部分共享車位使用率偏低，應該盤點、檢討；交通局長葉昭甫表示，將透過里鄰力量，向居民宣傳。

議員促加強宣傳 格位資訊即時同步

民進黨市議員黃守達質疑，台中市推動共享車位至今，不僅部分高停車需求的行政區仍未釋出共享車位，即使有釋出，數量也不足、分布有限；相反地，在需求較低的區域釋出共享車位，實際使用率卻偏低，市府應加強宣傳並確保格位資訊即時同步，更應優先媒合位於停車需求密集區的公共場域，開放共享車位。

審計處表示，市府目前共有二十二處開闢共享車位，多位於區公所、戶政所及藝術中心、圖書館及學校，但是有些共享車位使用率太低，需要盤點改善。

停管處：公部門先示範 新建案響應

市府停管處指出，中市於二○二二年從路邊停車位開始試辦共享車位，去年六月起推動機關學校釋出停車格，總共一三一○格，面對審計處質疑，將加強宣傳，但共享停車位都有民眾在使用，使用率並非○，而使用率低多半在偏鄉，如潭子、龍井等區公所，但只要讓有需求民眾有使用到，就達到共享效果。

停管處表示，現階段由公部門率先實施，是一種示範，像水湳許多重大公共建設將啟用，需要相當多停車位，已有建商的新建案願意提供共享車位，紓解停車問題，已產生拋磚引玉效果，若以目前共享停車格來計算，可減省超過二十億公帑興建停車場。

