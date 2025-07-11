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    大里運動公園停車場 連夜抽水仍未退

    台中大里運動公園停車場水淹約半顆輪胎高，車主拍照存證。（中市議員江和樹提供）

    台中大里運動公園停車場水淹約半顆輪胎高，車主拍照存證。（中市議員江和樹提供）

    2025/07/11 05:30

    〔記者蔡淑媛、黃旭磊／台中報導〕台中市從八日起連續兩天發布豪大雨特報，台中大里運動公園停車場地下二樓積水淹至約半顆輪胎高，市府抽水超過十五小時，昨天仍有十多輛車泡水；中山醫學大學校園前天也積水與淹水，校方啟動抽水馬達，兩小時內消退。

    大里運動公園停車場地下二樓積淹水，市府連夜抽水仍未退，車主涉水拍攝水淹輪胎畫面，台中市民眾黨議員江和樹指「大概淹到膝蓋」，要求台中市政府交通局趕修復抽水；中市停車管理處回應表示，九日起瞬間強降雨不斷，地下停車場對外排水孔不正常冒水，委外業者啟動抽水、排水，積水面積持續減少。

    中山醫大積水 被戲稱「正心湖」

    台中九日傍晚強降雨，民眾拍照顯示，中山醫大風雨球場附近水位達小貨車輪胎，民眾戲稱「居然是傳說的正心湖」，校方說，該區地勢較低而積水，滯洪池的抽水馬達啟動後，不到兩小時積水消退。

    烏日區則驚見印尼移工，在雨勢中兩小時釣十多條魚，還有十一人違規進入烏溪及大肚溪河床，警方表示，颱風期間擅闖警戒水域，依「災害防救法」可處最高廿五萬元罰鍰。

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