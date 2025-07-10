台中人行道變河畔 道路裂15公尺

太平赤崁頂觀景平台，出現長達15公尺的裂縫。 （議員蔡耀頡提供）

2025/07/10 05:30

〔記者蘇金鳳、陳建志、黃旭磊／台中報導〕中市昨天清晨出現強降雨，且一整天雨勢不斷，各地都有積水，台中公園的人行道變河畔、水溝蓋還噴出水，民眾拍下公車行經台灣大道積水狀況，譏稱「台灣大道龍舟賽」，而海線沙鹿的四平街鎮南路口、北勢國小前、光華路、北勢東路積水嚴重，龍井的龍山街一處民宅還遭水淹，屋主無奈表示，逢大雨必淹，里長回應雖有處理，但實際狀況並無改善。

議員批市府未發淹水警戒

民進黨團總召王立任痛批第一個颱風就造成如此的水患，市府不應掉以輕心，要加強防洪措施，不要以極端氣候為藉口；民進黨議員何文海也痛批說，市府未對居民發出淹水警戒，也照樣噴出水溝間歇泉，防洪預警流程，全面失靈中；而市長盧秀燕昨天近中午前往海線勘災，強調優先掌握家戶狀況，以家戶不進水為原則。

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赤崁頂觀景平台裂縫禁入

昨天中市一整天雨勢不斷，清晨的強降雨，已有多處道路積水，上班騎士在上午八時許，拍下文心路側溝積水畫面，直呼「台中的魔咒，都是放完颱風假才開始狂風暴雨」、「文心河再現了」，南屯區永春路近忠勇路口，昨天上午發生快車道人孔蓋（水溝）被積水沖翻，在路面翻湧如跳舞畫面。

除了市區海線多處淹水，山區也出現災情，民進黨市議員蔡耀頡上山勘災，發現太平區重機和自行車勝地的赤崁頂觀景平台，疑因連日大雨，路面出現長達十五公尺、寬約五公分的巨大裂縫，擔心平台塌陷危及遊客安全，要求市府相關單位趕緊拉起封鎖線，禁止進入。建設局表示，已派員前往圍設警戒，並將請廠商針對裂縫加速灌漿填補，避免雨水滲入導致邊坡崩塌。

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