莊競程辭中辦執行長 轉當罷免志工

中辦預算遭刪光遭癱瘓，莊競程請辭轉任公民志工力挺罷免。（莊競程提供）

2025/07/09 05:30

〔記者蘇孟娟、陳鈺馥／綜合報導〕行政院中部聯合服務中心（中辦）今年七百萬辦公經費遭藍白立委聯手刪除，僅剩七萬元業務費，自二月以來水電費欠費，連廁所衛生紙也沒辦法買，員工須自備衛生紙上班，中辦幾陷癱瘓，中辦執行長莊競程自掏腰包支應部分費用，維持低密度辦公運作，為讓各界更清楚藍白危害國家安全作為，莊競程宣布請辭職務，轉以公民志工投入罷免行動。行政院長卓榮泰感謝莊競程一年多來的付出，並尊重其生涯規劃，已予准辭。

莊競程指出，中辦七百萬辦公經費幾全數遭刪，僅獲七萬元業務費，因無預算可用，數月來只好跟台電、水公司協調先「欠費」，廁所沒辦法提供衛生紙，只能請員工自備，沒錢買飲水機濾心更換下須自備飲水，部分不得不花的費用，他甚至先自掏腰包應急。

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莊競程指出，中辦原有五名約聘僱人員，因沒錢發薪解聘，目前業務全靠十三名人力苦撐，同仁仍堅守崗位，即使沒有加油費仍盡力外出會勘陳情案件。

他強調，請辭並未退場，將轉換公民志工身分向各界說明公部門被操作癱瘓的事實，讓民眾了解這場罷免行動不是政黨之爭，是要為國家安全、政府正常運作而戰。

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