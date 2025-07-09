大罷免公民監票 台中罷團送出777人名單

台中3罷團送交監察員名冊，再喊話「大罷免、大成功」。（記者蘇孟娟攝）

2025/07/09 05:30

〔記者蘇孟娟、黃旭磊／台中報導〕大罷免首波投票七月廿六日登場，台中市罷免國民黨立委的罷團包括第四區廖偉翔「展翅廢翔」、第五區黃健豪「斷健行動」、第六選區羅廷瑋「敲羅行動」，昨日赴台中市選委會送交罷免案領銜人推薦投開票所監察員名冊，共七七七名公民志工挺身而出挑起「公民監票」重任，罷團也再度喊話民眾投同意罷免票，「大罷免、大成功」。

台中市選委會指出，原本監察員名冊須在七月七日前送交，因逢颱風台中市停止上班上課，延到八日下午五點前送交，昨日包括三罷免案領銜人及被罷免人推薦監察員名冊均已在規定時間內送交，後續由區公所審查資格後舉辦講習會。

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羅廷瑋稱太陽能板平台全毀 被指造謠

此外，丹娜絲颱風離台後，羅廷瑋在網路平台發文指出「屏東海上太陽能板平台全毀」，台中市議員江肇國及罷團「敲羅行動」痛斥羅廷瑋將旭東環保與成大、中山合作測試型浮台誤當正式發電設備，不關心台中水情，反以屏東影片造謠抹黑；羅廷瑋則說，該訊息經各大媒體報導認證與事實相符並無誇大。

明天虎爺出征車掃 12日西屯辦晚會

另各式公民挺罷免活動陸續推出，七月十日下午四點起將有「全台唯一虎爺祖廟出征」車掃行動，將自外埔區「台中義虎堂」集合車掃出巡，行經龍井三陽玉府天宮、烏日玉闕朝仁宮及台中樂成宮，號召民眾共襄盛舉。

另訂十二日晚間六點在西屯區水安宮前廣場舉辦「反共護台總動員」晚會，包括花蓮教師「葉霸」葉春蓮、「台灣鷹爸」徐柏岳等人，將到場號召台中民眾投罷免同意票，共同護國、反共，守護台灣及自由民主。

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