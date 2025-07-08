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    中市護國大遶境 週五起連2天

    罷免投票倒數時刻，罷團站路口全力宣傳。（罷團中四廢翔提供）

    罷免投票倒數時刻，罷團站路口全力宣傳。（罷團中四廢翔提供）

    2025/07/08 05:30

    罷團與反共護台志工聯盟合體 週六晚在水安宮舉行晚會

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕距離七月二十六日罷免投票只剩十八天，台中市罷團今（八）日要到市選委會送投開票所推薦監察員名單外，十一及十二日將與「護國大遶境」的反共護台志工聯盟合體進行市區遶境活動，十二日晚上更在水安宮舉行晚會，當晚有「重量級來賓」，十三日則由市區三罷團合體，將進行車隊遊市區，呼籲民眾罷掉不適任的國民黨立委。

    反罷免的國民黨則將在十二日晚上由媒體人趙少康帶領舉行的「拚經濟反惡霸，再愛我一次晚會」，市長盧秀燕、民眾黨主席黃國昌、前立委鄭麗文及館長皆會出席；兩陣營在週六舉行大型晚會拚場。

    中四廢翔 送清國會垃圾袋

    此外，中四廢翔行動特別設計「清國會垃圾袋」，將會在等垃圾車或者在各項活動送給民眾，要請民眾記得清「國會垃圾」。

    週日三罷團合體 車隊掃街

    中市三罷團表示，面對倒數十八日就要投票，三罷團將全力衝刺，依然持續邀請民進黨立委及議員與罷團們站路口催票，並且會在十一及十二日兩日合體遶境，十二日晚上將在水安宮廣場舉行「反共護台總動員」晚會，會有重量級來賓，一般預料應是曹興誠。

    此外，三罷團在十三日時，會再次合體，進行市區車隊掃街。

    罷免投票倒數時刻，罷團站路口全力宣傳。（罷團中四廢翔提供）

    罷免投票倒數時刻，罷團站路口全力宣傳。（罷團中四廢翔提供）

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