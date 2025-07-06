為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    矢板明夫︰罷免是「統與不統」之爭

    2025/07/06 05:30

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕大罷免進入熱戰階段，中社昨天舉行「大罷免時代」行動論壇，印太戰略智庫執行長矢板明夫會中指出，這次罷免並非統獨之爭，而是「統與不統」之爭，習近平有二○二七年連任第四屆中共總書記的壓力，要加速統一台灣，國會的在野黨卻不反共，甚至是「第三次國共合作」，就是要消滅台灣，他強調，這次大罷免是「國家保衛戰」．呼籲投票同意罷免。

    矢板明夫進一步分析，國際看台灣立法院覺得「怪怪的！」，在野黨不是監督國政，在副總統蕭美琴訪問捷克時，差點遭中共衝撞，立院民進黨立委提案要譴責中共，竟然被國民黨阻擋，由此可見在野黨立委沒有正常判斷，「不把他們罷免掉，他們會毀滅台灣！」

    矢板明夫呼籲台灣人要有自信、要有敵我意識，愛台灣要付諸行動，要投票同意罷免，他也提到這次大罷免，是三十歲上下的女性為主體，出自於年輕母親對於下一代的擔心，她們的責任感與縝密的思慮，是大罷免迄今相當成功之因。

    旅美政治評論家翁達瑞也說，大罷免不是民進黨輸不起，而是國民黨贏不起，現在的國民黨有三大惡，毀憲亂政、降低中國入侵台灣的成本、圖利自肥，通過許多對台灣沒有好處的法案，需要罷免這些心無台灣的立委。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺中市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播