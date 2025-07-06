矢板明夫︰罷免是「統與不統」之爭

2025/07/06 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕大罷免進入熱戰階段，中社昨天舉行「大罷免時代」行動論壇，印太戰略智庫執行長矢板明夫會中指出，這次罷免並非統獨之爭，而是「統與不統」之爭，習近平有二○二七年連任第四屆中共總書記的壓力，要加速統一台灣，國會的在野黨卻不反共，甚至是「第三次國共合作」，就是要消滅台灣，他強調，這次大罷免是「國家保衛戰」．呼籲投票同意罷免。

矢板明夫進一步分析，國際看台灣立法院覺得「怪怪的！」，在野黨不是監督國政，在副總統蕭美琴訪問捷克時，差點遭中共衝撞，立院民進黨立委提案要譴責中共，竟然被國民黨阻擋，由此可見在野黨立委沒有正常判斷，「不把他們罷免掉，他們會毀滅台灣！」

請繼續往下閱讀...

矢板明夫呼籲台灣人要有自信、要有敵我意識，愛台灣要付諸行動，要投票同意罷免，他也提到這次大罷免，是三十歲上下的女性為主體，出自於年輕母親對於下一代的擔心，她們的責任感與縝密的思慮，是大罷免迄今相當成功之因。

旅美政治評論家翁達瑞也說，大罷免不是民進黨輸不起，而是國民黨贏不起，現在的國民黨有三大惡，毀憲亂政、降低中國入侵台灣的成本、圖利自肥，通過許多對台灣沒有好處的法案，需要罷免這些心無台灣的立委。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法