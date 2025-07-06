大雷雨淹水 盧秀燕挨批北上掃街

大雨造成逢甲夜市淹水，商家無法做生意。（翻攝自Threads）

2025/07/06 05:30

〔記者蔡淑媛、黃旭磊／台中報導〕受丹娜絲颱風影響，台中市這兩天傍晚下起大雷雨，市區下起強降雨，造成多處積淹水，昨天傍晚大雨再度造成市府旁的文心路、台灣大道水淹小腿肚，逢甲夜市、北區健行路整排民宅也淹水，市長盧秀燕昨原訂為藍委羅廷瑋站台，也因大雨停辦，在水退後轉往北區淹水民宅視察。

麻園頭溪水位漲 浪翻路面

盧秀燕在健行路淹水民宅視察表示，初步了解是排水管與箱涵有阻塞，以前設計容量難以因應現在極端氣候，未來會優先加寬箱涵容量。

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由於市區四日起連續兩天大雷雨，向上路麻園頭溪沿線傳出積水引起民怨，麻園頭溪水位大漲，大浪還翻過路面。民眾質疑「中港路（台灣大道）、文心路、忠明南路排得像水庫洩洪一樣，台中根本無政府了吧？」，民眾甚至哀號「台中豪大雨特報，市政府旁邊大淹水，大家乾脆脫鞋走路，盧秀燕有看到嗎？可不可以不要再到台北掃街？」

市府水利局表示，市區道路側溝設計大多為每小時五十毫米的雨量，淹水顯示極端氣候帶來的降雨強度，已逐漸超出傳統排水設計的負荷範圍，雨停後迅速排水，清淤仍有效果。

台中市大雨，麻園頭溪水位大漲，大浪翻過路面。（翻攝自Threads）

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