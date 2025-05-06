難配合重大建設 水湳轉運中心進度落後挨批

水湳轉運中心預計明年第一季竣工，議員批進度跟不上會展中心及綠美圖啟用。（記者蘇孟娟攝）

2025/05/06 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中國際會展中心及台中綠美圖年底開放在即，市議員陳淑華等人質疑水湳轉運中心落成啟用進度落後，無法滿足會展中心、綠美圖的交通需求，甚至恐怕影響台七十四線、環中路、中清路及國道的交通壅塞；交通局長葉昭甫指出，主體工程預計明年第一季工程可竣工，目前工程進度順利，目標明年啟用。

綠美圖、會展中心年底將開放

陳淑華質疑，水湳轉運中心在台中市長盧秀燕第一任空轉四年，拖到競選連任前才動工，延宕期程下預算增到四十六億餘元，目前市府只一再表示明年工程竣工，但何時能啟用秘而不宣，竣工後還有很多後續配套，包括裝修、消防及營運等均只見紙上作業，周邊交通接國道的部分連期末報告都還在「空中」尚未審查，轉運中心已確定無法配合會展中心、綠美圖年底開放時程。

請繼續往下閱讀...

無法滿足交通需求 恐造成壅塞

市議員陳俞融也說，水湳轉運中心未來周邊恐長期交通壅塞，市府雖規劃「國道客運專用道」直通國道一號，但此案需一年可行性評估，恐無法及時紓解塞車問題，目前國道客運需求減少，交通局應重新審視轉運中心的實際效益與交通影響，並調整規劃，避免資源浪費。

交通局︰工程順利 目標明年啟用

葉昭甫指出，主體工程部份預計明年第一季可竣工，針對營運單位已在近日北上招商，若進行順利，今年七、八月可望招商成功，目標明年啟用。

至於轉運中心未來是採銜接國道或台七十四線目前有三方案完成期末報告，將在期末報告審查後報請中央核定，銜接方案即使未定案，未來也可以直接營運，目前轉運中心規劃有內縮車道讓轉運車流進出，不會影響周邊交通。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法