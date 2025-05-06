台中高美濕地公車站名混淆 遊客霧煞煞

高美濕地公車站名重複及標示不清，市議員楊典忠（左）要求改善。（記者蘇金鳳攝）

2025/05/06 05:30

標示不清 民眾下錯站 走到木棧道要1.7公里 交通局︰將檢討

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市高美濕地景點聞名，民進黨議員楊典忠昨天痛批，此國際級的景點遭市府輕忽，不但指示牌只有中英文且標示不清，竟讓慕名而來的外國人迷路；更指很多背包客會坐公車來高美濕地，目標就是木棧道，但是六個公車站牌的站名相當雷同，如距離木棧道最近站牌為「高美濕地」只要走一百公尺，最遠站牌也叫「高美濕地」，距離一．七公里，根本不是一個友善觀光景點；交通局長葉昭甫表示，會進行檢討。

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到木棧道最近100公尺 最遠1.7公里都叫「高美濕地站」

議員楊典忠表示，有民眾反映，有一位德國人及日本人來高美濕地旅遊，因指示牌不清楚且只有中英文，竟然迷路，幸賴一位熱心市民協助載回市區，還熱情的款待這兩位外國人逛夜市、吃美食，讓兩人感受滿滿人情味。

此外，楊典忠更指出，很多來高美濕地的外地人喜歡坐公車，但是六個公車站名重複混淆、動線標示不清、也沒有針對外國旅客提供適當引導資訊。

他強調，民眾到高美濕地會先找木棧道，但距離木棧道最近的站名叫高美濕地，只有一百公尺，最遠站牌也叫高美濕地，距離超過一．七公里，萬一下錯站就要多走一公里多，此外，台灣好行活力海洋線六七九與台中觀光公車三○九都會停靠的「十八號風車站」，卻距離木棧道一．五公里，既是觀光公車為何要停如此遠？

遊客中心站名也有兩種 議員要求不可太相似

楊典忠也指出，遊客中心的站名也有兩種，在美堤路上有「高美濕地體驗館站」，而在遊客中心停車場也叫做「高美濕地遊客中心站」，要讓遊客如何分辨，他要求，除了指示牌要符合國際化，公車站名不可太相似，遊客才不會迷路。

交通局表示，因距離木棧道最接近的美堤街、高美路道路狹窄，難以用大巴士運行，因此規劃大型巴士的三○九、六七九、六八八停靠於遊客中心外的「高美濕地（三順路）」站，遊客下車後可在高美濕地遊客中心停車場，轉乘使用中型巴士的一七八、一七九路，或騎乘YouBike前往木棧道。

距離木棧道最遠站牌也叫高美濕地站。（台中市議員楊典忠提供）

高美濕地的公車站是距木棧道最近的站牌。（台中市議員楊典忠提供）

台中市高美濕地是國際級的景點。（資料照）

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