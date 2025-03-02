台中新光三越氣爆後首開放 櫃哥櫃姊取物

新光三越氣爆後首開放，員工及櫃哥、櫃姊排隊入館取回私人物品。（記者蔡淑媛攝）

2025/03/02 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中新光三越上月十三日發生氣爆後遭無限期停業，市府都發局備查同意開放地下二樓到十樓共六天，讓員工進入取物，昨天上午十點即有三二四名員工、櫃哥、櫃姊，分批分時段管制進入拿取私人物品，秩序良好；此外，第二賣場「台中世貿中心一館」昨日開賣，人潮踴躍。

新光三越首日開放六個樓層，從上午十點至下午四點四十分，採分層、分時段讓專櫃同仁入館拿取私人物品（見圖，記者蔡淑媛攝），每次限四十分鐘，有人當天倉皇逃生或是沒有上班，遺留物品在店內，希望趕緊取回，也盼新光三越早日復業，讓他們能正常上班。

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都發局：初步安全評估無虞才同意開放

都發局長李正偉昨在開放前先進入巡查，他要求新光三越必須初步安全評估無虞才能開放進出，建物外掛物搶災正施作中，整體建物維護計畫必須申請才能進行。

新光三越本部副部長謝英明說，電梯仍受損無法搭乘，首日開放人員僅能拿取私人物品，人數不到全館的十分之一，未來五天分批進入，地下二樓有市場及食品櫃位，過期腐敗的東西必須先清理。

外傳母親節前復業，謝英明回應，全力修復並確保大樓安全，希望盡快讓員工回來工作，顧客也要有好的體驗。

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