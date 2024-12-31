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    台中電動車停車、充電 明起收費

    中市將試辦電動車停車收費及充電以度計費。（市府提供）

    中市將試辦電動車停車收費及充電以度計費。（市府提供）

    2024/12/31 05:30

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕自明年起，台中市電動車在公有停車場充電要收費了！

    依交通部統計查詢網顯示，至今年十一月止，設籍在台中市電動車數量已高達一．三萬多輛，與二○一○年一五三四輛相較，成長近八．五倍，台中市政府將自明年元月一日起，試辦實施電動車停車收費、充電以度計費，依級距來收費，一度最高不能超過二十元，落實使用者付費。

    充電1度最高20元

    交通局長葉昭甫指出，台中市自明年元月起，電動車進入公有停車場（含路邊車格），停車費是第一個小時免費，第二個小時起，依各停車場費率計費；而電動車使用充電槍充電，則依實際充電度數收費，相關收費方式，停管處已要求各停車場業者在出入口處及充電車格處清楚告示。

    停車第1小時免費

    葉昭甫指出，今年已向中央爭取一．三億元、市府籌編○．四億元，合計共一．七億元增設充電設施；明年市府再籌編○．六九億元，並逐年於公民營停車場增設充電設施，以營造綠能友善充電環境。

    此外，交通局也配合「台中市永續淨零自治條例」第三十五條規定，逐年將充電車格比例提高至十％以上，預計每年以一％增加，約八年後達成，並滾動檢討增加充電車格比例，另外，目前台中市電動車慢充已有四○六槍、快充四槍，預計將再增加三八三槍慢充、九五槍快充，合計八八八充電槍。

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