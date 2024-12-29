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    中市府托嬰中心開幕 原縣區員工盼比照

    中市府附設員工子女托嬰中心於台灣大道市政大樓文心樓完工開幕，裝潢設施新穎。（記者張軒哲攝）

    中市府附設員工子女托嬰中心於台灣大道市政大樓文心樓完工開幕，裝潢設施新穎。（記者張軒哲攝）

    2024/12/29 05:30

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市政府附設員工子女托嬰中心在台灣大道市政大樓文心樓完工開幕，廿五日營運，收托四十八名市府各機關現職員工子女或孫子女，但有約一千五百名員工的豐原陽明市政大樓，有員工感嘆原縣區遭邊緣化，盼能比照新市政設置規劃，甚至規劃課後托育，讓已就讀國小或幼稚園幼童寒暑假課後安親，減少父母接送困擾。

    市府新市政托嬰中心是中部各縣市政府第一座職場公托，陽明大樓一位女公務員表示，自己是二寶媽，接送孩子相當辛苦，陽明大樓員工人數雖不如新市政，但周邊有林業署、國稅局、水保署等公務單位，若能一併納入，將造福許多公務員。另外，建議可利用場地規劃課後托育，讓更多公務員受惠。

    市府人事處指出，調查台中市山海屯各行政區機關員工托育需求，再依調查結果評估增設。目前規劃下一個由市府設置的職場公托預計會在豐原區，近期已規劃調查同仁需求，待調查及盤點適當場域後，即召開跨機關小組會議研商，評估後續辦理相關事宜。至於屯區、海線之辦公場域以區公所為主，視員工需求及空間場域適合程度，鼓勵各機關共同設置。

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