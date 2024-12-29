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    台中后里環保公園花海盛開 美到明年春節

    台中公園以星空、月亮佈置柔美的節慶燈飾。（建設局提供）

    台中公園以星空、月亮佈置柔美的節慶燈飾。（建設局提供）

    2024/12/29 05:30

    〔記者蔡淑媛、張軒哲／台中報導〕台中后里環保公園種植面積一．二公頃的大波斯菊，花海植株第一批已盛開，預估明年元旦期間花況最盛，浪漫花海將自新年元旦一直延續到春節假期，適合年節期間走春賞花。

    后里環保公園花海呈現白色、粉紅色及紫紅色等繽紛花色，展現浪漫唯美的風景，也吸引新人前來拍照取景，中市建設局規劃園內花海分區綻放，將分批接力盛開至春節假期，園內還設置應景的藝術裝置，提供民眾拍照打卡。

    臨近寵物專區 可帶毛小孩來玩

    走春踏青可在公園內部環狀步道漫步欣賞，或登上花田一旁綠色小山丘俯瞰公園，從各種角度感受當季花卉之美，還有落羽松森林水景，走春感受園區內春天氣息的幸福感。

    建設局長陳大田表示，后里環保公園可以賞花、放風箏及野餐，另外，園區東南側臨近動物之家后里園區的「寵物專區」，依犬隻體型區分大型犬及中小型犬活動區，並設有圍籬及安全出入口，歡迎帶著毛小孩一同來享受。

    后里環保公園北側有停車場、南側遊客中心有停車場，搭乘公車八八八台灣好行豐后線，在「后里花田綠廊」站下車即可抵達；九二、二一三及二一五路公車，在「正隆紙廠」站下車，步行約十五分鐘抵達。

    公園佈置燈飾 夜間造景也燦爛

    不但白天美麗，台中市公園夜間佈置燈飾也燦爛，為迎接元旦及農曆春節，台中公園以星空、月亮佈置柔美的節慶燈飾；豐樂雕塑公園及秋紅谷公園以暖色燈光打造溫馨天鵝造景；太平馬卡龍公園配置有如馬卡龍豐富色彩的泡泡燈，營造糖果繽紛色彩；「中央公園」迎賓步道也設置溫暖櫻花太陽能燈。

    進入泡湯旺季，為迎接跨年，谷關溫泉跨年夜訂房率逼近滿房，梨山賓館近九成，因元旦跨年無連假，武陵農場訂房率僅六成五。昨日「梨山歲末音樂會」登場，結合梨山市集攤商讓現場遊客民眾品嘗特色美食，氣氛熱絡。

    中市文心森林公園佈置燈飾，增添童話奇幻氛圍。（建設局提供）

    中市文心森林公園佈置燈飾，增添童話奇幻氛圍。（建設局提供）

    后里環保公園浪漫花海持續綻放至春節假期。（建設局提供）

    后里環保公園浪漫花海持續綻放至春節假期。（建設局提供）

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