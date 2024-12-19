台中文山焚化爐更新 空轉6年預算翻倍

台中市文山焚化爐汰舊換新拖6年進度還是零，議員陳淑華（右）、陳俞融等揚言刪環保局長特支費。（記者蘇孟娟攝）

2024/12/19 05:30

經費變80億 議員批盧秀燕施政怠惰 環保局長︰拚年底招標 明年動工

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市文山焚化爐已啟用廿七年，市長盧秀燕上任後啟動汰舊換新計畫，多名議員質疑盧秀燕上任已六年，改採民間興建營運後轉移模式（BOT）推動，預算從四十億暴增到八十億元，宣稱二○二四年動工，卻迄今尚未招標，一再延宕而跳票，揚言刪除環保局長的特支費。環保局長陳宏益表示，拚年底上網招標。

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盧改BOT推動 宣稱今年動工

台中市議會昨日進行市府明年度預算二讀會，議員何文海指出，文山焚化爐汰舊換新，一拖六年零進度，經費從四十餘億暴增到八十億元，只會把燒不完的垃圾堆到大里掩埋場，陳宏益執行不力，要求刪除他每月三萬九千多元的特支費。

何文海的提議獲多名議員附議，議員陳淑華說，盧秀燕二○一九年及二○二○年質詢時說，新爐將於二○二四年完工，之後改說，以BOT（民間興建營運後轉移）推動，又說二○二三年招標、二○二四年動工，現在連上網招標都還未啟動，已確定無法在她八年任期內蓋好，政策反覆、施政怠惰。

議員揚言刪環保局長特支費

議員陳俞融也說，每天有二百餘噸的垃圾堆積在大里掩埋場， 顯示陳宏益領導無方；議員謝家宜說，文山焚化爐早在二○一九年已接近滿載，汰舊換新遙遙無期，支持刪除首長特支費。

議員吳佩芸也質疑，文山焚化爐汰舊換新預算倍增，多年來仍只聞樓梯響，台中市垃圾清運量逐年增加，應先從源頭減量做起，擴大實施垃圾費隨袋徵收。

不過，議員劉士州及陳廷秀則認為首長的特支費用途多元，議員應理性問政，不應隨便刪特支費。

市府︰全廠換新 建兩座新爐

陳宏益表示，文山焚化爐原僅規劃新建一座新爐、整修二座舊爐，目前改採BOT全廠汰舊換新，興建兩座每日各約能處理四五○噸的新爐，由民間投資建廠，政府不用投入興建經費，預計年底能上網招標，若順利明年可動工，約三、四年後可完工。

台中市文山焚化爐汰舊換新計畫零進度。（市府提供）

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