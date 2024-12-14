台中電動車停車、充電 將分開計費

台中市電動車免費停車優惠明年元旦起取消，充電車格停車與充電將分開計價。（市府提供）

2024/12/14 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市為鼓勵綠色運具，電動車停放公有一般停車格均不收費，停充電車格採累進費率收費，考量全市電動車已逾一萬一千輛，落實使用者付費，市議會昨通過明年元旦起，試辦充電停車格停車與充電分開計費，讓充電費透明化，停放各式公有停車格僅優惠免費停車一小時，若佔用充電車格不充電，則開罰六百至一千二百元。

明年元旦起試辦 另免費停車改優惠停一小時

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中市政府交通局去年七月起，針對電動車停充電車格改採累進費率收費，第一小時收廿元，之後每小時收四十元，停一般停車格則免費優惠；但在累進費率收費下，消費者無從得知實際充電數，常有人質疑收費標準，台中市明年元旦起試辦電動車停車收費修正計畫。

交通局長葉昭甫指出，全市公有停車場已設四○六支充電樁，預計今年底前增至八八八支，明年起電動車停放公有充電車格，停車費和充電費將分開計價收費，讓充電透明化，更落實使用者付費，充多少電收多少電費。

台中市停車管理處指出，明年起電動車停放公有停車格無論是否為充電停車格，可免費停車一小時，後續停車費起以現場費率每小時廿到卅元收費，至於充電費用另計；目前充電慢充樁每度電約收八到十元，快充樁每度電約收費十到十二元，市府會訂充電收費標準，幫消費者把關。

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