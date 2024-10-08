《台中公車大執法》 12天告發67件 29件闖紅燈

台中市進行「公車大執法」專案，市長盧秀燕表示會無限期執法。（資料照，記者廖耀東攝）

2024/10/08 05:30

〔記者蘇金鳳、蘇孟娟、許國楨／台中報導〕東海大學林姓女學生上月命喪巨業客運公車輪下，市議員王立任昨在議會表示，至六日，公車大執法告發六十七件違規，其中竟有三分之一是闖紅燈，要求市府持續加強執法；市議員林德宇、張玉嬿則質疑，市府宣傳道安的公車版面都是市長盧秀燕，質疑把道安宣導經費拿來做盧市長的個人宣傳；盧秀燕表示，會持續執行公車大執法；至於公車廣告，用不用首長肖像，各局處自己決定，在於能不能有助提高能見度，「我都沒有意見」。

此外，市議員李中批，局處的資料更新都沒有做好，如公車評鑑的法定文件顯示一年一次，盧市長昨天卻說一年有兩次，顯示資料缺乏即時性與正確性；交通局長葉昭甫表示，去年就有市議員質疑公車評鑑一年一次太少，因此去年在市議會就承諾公車評鑑一年兩次，今年上半年開始執行並已完成。

王立任指出，市府執行公車大執行，根據警察局統計，九月二十五至十月六日共取締六十七件，闖紅燈竟有二十九件，網路上也有民眾怒指有公車很囂張，警察在前還是闖紅燈，要求市府要徹底執法。

此外，林姓女大生遺體昨火化後舉行告別式，強忍哀痛的林母悲慟幫愛女打理後事，許多同學到場送她最後一程，告別式場外的「卡片牆」滿滿不捨，肇事施姓司機到場弔唁致意，隨即離去。

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