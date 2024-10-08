台中綠黨團批市府 拒提供預算受影響資料

中央總預算卡關，市府團隊卻未提受影響情況，民進黨團批「裝傻」。（記者蘇孟娟攝）

2024/10/08 05:30

中央總預算卡關 議員關切 盧：有信心政院和立院會和解

〔記者蘇孟娟、蘇金鳳／台中報導〕明年度中央總預算遭藍白卡關，台中市議會多名民進黨議員關切中市明年預算受影響情況，市府團隊七日赴民進黨團報告明年度總預算，尋求支持，卻未提出預算受影響資料，民進黨團怒批「裝傻」、「糊弄」、逃避議會監督；市長盧秀燕說，她有非常大的信心，行政院與立法院一定會和解，談預算影響言之過早。

綠議員：明年總預算 中央補助占3成

市議會即將審議明年度台中市總預算，昨日副市長黃國榮率市府團隊赴民進黨團報告明年度總預算，尋求支持，民進黨議員關切中央預算被藍白聯手卡關，恐影響台中市明年度總預算，尤其新增計畫受影響情況，但市府團隊未提供任何資料，讓民進黨團大感不滿，昨日上午議會開議後，民進黨團在議場舉牌抗議市長盧秀燕及市府團隊，怒批是「裝傻市府」、「糊弄議會」、「逃避監督」、「市民受害」。

各局處說得出金額 主計處竟無法統計

民進黨團總召蕭隆澤及議員何文海指出，明年台中市總預算高達五三○億、市府總預算卅％是來自中央補助，且比今年增加廿億，對台中市影響巨大，昨日市府團隊到黨團報告，各局處分別說明新增項目及預算金額，主計處竟無法事前統計資料。

民進黨議員陳淑華、黃守達、張家銨、陳俞融均指出，自議會程序委員會到上週五開議日，多名議員要求市府應針對中市明年度新增項目預算受中央總預算卡關影響情況提出資料，昨天擺明拒提供給黨團，企圖一路裝傻，糊弄議會、逃避監督；民進黨團要求，市府須在十一日提出影響評估，向民進黨團說明清楚；議長張清照也裁示，市府要加強溝通。

盧秀燕強調，新增計劃因中央協調後能編多少預算尚不清楚，因此無法計算提供，且議會十一月才會審預算，她有很大信心行政院與立法院一定會和解，現在談預算受影響言之過早。

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