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    上路近半年 台中長者換居社宅僅1件入住

    台中市議員陳俞融批市府「長者換居社會住宅隨到隨辦專案」，條件苛，成效差。（記者蘇金鳳攝）

    台中市議員陳俞融批市府「長者換居社會住宅隨到隨辦專案」，條件苛，成效差。（記者蘇金鳳攝）

    2024/10/07 05:30

    市議員批限制多、成效不佳 籲增加優惠 市府：擴大宣傳並滾動調整

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府自今年四月推出「長者換居社會住宅隨到隨辦專案」，民進黨市議員陳俞融質疑專案開放受理申請至今，已經過五個多月，僅有一件成功入住、二件申請中，批市府申請條件限制多，換居回饋少不吸引人，也未加大宣傳力度，導致實際成效不佳。

    對此，都發局表示，住宅處參考各都既有方式，並無較為嚴苛或優惠不足的情形，今年四月實施以來，已吸引十多名長者或家人來詢問換居方案；由於長者生活模式較固定且有習慣生活圈，換居到陌生環境屬重大決定，目前已有一戶成功換居、二戶申請中，市府將持續擴大宣傳並依據執行成果滾動調整，鼓勵更多長者參與。

    符資格逾26.3萬人 2戶申請中

    陳俞融指出，此專案主要是協助六十五歲以上長者搬遷至更友善的生活環境，但執行效果不佳，台中市符合申請資格的潛在對象高達二六．三萬餘人，條件除了要六十五歲，且在台中市僅能持有一戶住宅的長者，另外申請人及其共同居住者的每月平均所得需低於最低生活費的三．五倍，如台中市二○二四年最低生活費為一五五一八元，三．五倍為五四三一三元；所持有的不動產金額也要低於中低收入戶的不動產限額，這些條件都降低長輩申請意願。

    陳俞融質疑方案未切中需求

    陳俞融更指出，根據市府資料顯示，很多原本有意願長輩在向市府提出詢問，得知相關條件後，都表示需要評估自身生活習慣是否適合社宅後才會提出申請，顯示此一方案並未真正切中長者的實際需求。

    陳俞融強調，此專案本應是為長者提供更好的生活環境，但現實卻是無人問津，建議市府應立即檢討並放寬申請條件，提高方案的吸引力，同時增加優惠措施，使長者能真正感受到換居的好處。

    都發局：長者優先候補 租金折扣

    都發局強調，此方案協助長輩換居至擁有「日照中心」或「社區照顧關懷據點」等完善社福資源的社會住宅，長者除不受名下已持有房屋限制，財稅收入條件與一般市民相同外，更可優先候補進入社宅；同時，租金享有優惠折扣。

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