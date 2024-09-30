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    保留燒胎痕打卡 台中議員籲先重視行人安全

    民眾一早到路口，只能沿著斑馬線邊走邊拍燒胎印記。（記者許國楨攝）

    民眾一早到路口，只能沿著斑馬線邊走邊拍燒胎印記。（記者許國楨攝）

    2024/09/30 05:30

    民眾憂心助長飆風 盧秀燕：已執行「防飆專案」

    〔記者蘇孟娟、許國楨／台中報導〕國際賽車展演封閉市政路舉行，吸引十萬人潮現場感受極速演出，台中市長盧秀燕宣布賽車燒胎痕跡保留三天，讓民眾拍照紀念，因公車女大生魂斷公車輪下，引發部份網友到盧秀燕臉書批評，台中市議員陳俞融也怒批，行人安全才是市府現階段最重要的工作；盧秀燕則指出，市府已執行「防飆專案」，避免危險駕駛等模仿效應。

    民眾邊走邊拍照 險象環生

    盧秀燕指出賽車展演後留下燒胎痕跡，是城市「光榮的印記」，一定會有很多賽車迷想看，警方規劃自昨日到十月一日每天均安排志工及警力在市政路、惠中路人行道維護與燒胎合影的民眾拍攝安全，昨日上午九點不到就有民眾到現場拍照，因路口車流量極大，民眾無法到馬路中間像盧秀燕般近距離跟「光榮印記」同框，只能沿著斑馬線邊走邊取景（見圖，記者許國楨攝），大表失望；還有人拍照時未抓準紅綠燈秒數，被迫站在分隔島前等候，屢見險象環生場景。

    市府防範出現模仿效應

    因台中日前有女大生魂斷公車輪下悲劇，市府竟保留燒胎痕跡三天，引發民眾到盧秀燕臉書留言批評，「台中市的路上除了F1燒胎痕跡，還有無辜用路人的血跡，對行人來說是可怕的地獄」、「305車禍現場，要不要保留三天」、「公車不知道撞死多少人，還能冷血辦這些活動」等。

    陳俞融也批評，市民對於女大生公車事故非常憤怒，行人安全是市府現階段最重要的工作，盧市長卻把作秀放在解決市政問題之前，民眾罵翻了還在沾沾自喜、大肆宣傳胎紋，對民意無法掌握。

    此外，也有民眾憂國際賽車展演恐助長「飆風再起」，盧秀燕指出，這場賽車展演是亞洲唯一，讓參與民眾均對城市留下深刻印象，證明台中有能力舉辦大型極限運動；市府也有顧及到是否出現模仿效應，已啟動「防飆專案」，請警力加強取締、勸導等防範，她也呼籲民眾若想享受極速快感，可觀看連日來的新聞影像，籲駕駛人確實遵守交通規則，不要為一點疏忽及慾望害人害己。

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