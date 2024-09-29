F1賽車手台中路演 「燒胎秀」及時滅火

亞洲唯一國際賽車展演盛會昨在台中市市政路登場，F1一級方程式賽車日本籍現役賽車手角田裕毅 （Yuki Tsunoda） 駕駛二○一二年世界冠軍賽車RB8，秀出近距離加速、原地燒胎、甩尾秀等，在市政路上畫出多個甜甜圈，現場三萬人近距離感受F1賽車的速度與聲浪魅力，市長盧秀燕也到場，大讚是成功完美的演出。 不過角田在最後一輪燒胎炫技下車後，車身疑似出現常見的過熱起火，引起一陣尖叫，工作人員上前及時撲滅。主辦公司總經理廖千萩回應，這是正常現象，團隊也持滅火設備正常應變。 （圖文：記者蔡淑媛）

2024/09/29 05:30

亞洲唯一國際賽車展演盛會昨在台中市市政路登場，F1一級方程式賽車日本籍現役賽車手角田裕毅 （Yuki Tsunoda） 駕駛二○一二年世界冠軍賽車RB8，秀出近距離加速、原地燒胎、甩尾秀等，在市政路上畫出多個甜甜圈，現場三萬人近距離感受F1賽車的速度與聲浪魅力，市長盧秀燕也到場，大讚是成功完美的演出。

不過角田在最後一輪燒胎炫技下車後，車身疑似出現常見的過熱起火，引起一陣尖叫，工作人員上前及時撲滅。主辦公司總經理廖千萩回應，這是正常現象，團隊也持滅火設備正常應變。

（圖文：記者蔡淑媛）

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