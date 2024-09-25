上半年台中28行人車禍死亡路段 納執法專案

2024/09/25 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕台中市今年上半年度行人交通事故死亡人數廿八人，除在六都最多，也較去年同期增加七人，市警局為此本月初至年底執行為期四個月的「行人正義大執法」專案，但廿二日晚間就發生東大女學生步行斑馬線被公車撞死案，且比對一至八月全市十大肇事路口（連同汽機車等大小車輛及行人的交通事故發生件數），也與廿八名行人死亡路段無關連，但已納入七十處「大執法」專案路段。

交大強調，將定期滾動分析全市易肇事路口及路段，以逐年降低死亡人數目標。市警局自今年九月一日起至十二月卅一日自辦行人正義大執法專案，擇七十處易肇事路口強化執法量能，其中包括廿八名因車禍死亡的路口或路段。

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上半年行人車禍人數 比去年同期多7人

根據交通部「道安總動員」網站資料統計全國各縣市，今年一月到六月上半年發生行人車禍死亡的人數，台中市有廿八，除是六都也是全國最高的縣市，另較去年同期增加七人，也是全國第二高的縣市。

西屯交通、行人死亡事故 全市肇事最多

廿八人分布在其中十一區，依人數排列為西屯區七人最多，北區五人次之，豐原、太平區各三人，北屯、潭子、南區各兩人，沙鹿、清水、龍井及中區各一人。

另根據市警局交通大隊統計，中市今年一至八月十大高肇事路口依序為「台灣大道與文心路口」、「市政路與環中路口」、「環中路與五權西路口」、「中清路與五權路口」、「崇德路與三民路口」、「環中東路與松竹路口」、「太原路與崇德路口」、「環中路與朝馬路口」、「崇德路與文心路口」及「向上路與環中路口」。

而這十大高肇事路口中，西屯區、北區各有三處，南屯區與北屯區有兩處，與去年同期比較，整體肇事事故件數已呈現下降趨勢，其中崇德路與三民路口減少四十二件最多、台灣大道與文心路口減少十九件次之、環中路與五權西路口減少十一件再次之，但警方防制雖有成效，但這十大路口與廿八名行人死亡路段或路口卻毫無關連。

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