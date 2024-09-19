歷史建築大屯郡役所等8建築群 招商成功

歷史建築大屯郡役所等招商成功，未來有餐飲文創及藝術家進駐。（市府提供）

2024/09/19 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市歷史建築「大屯郡役所、州廳附屬建築群」招商成功，文化局評選出「承億生活文創」公司為最優申請人，預計十一月簽約，未來八棟建築群將引進包含複合書店咖啡廳、文創、餐飲、藝術展覽等，文化局指出，簽約後廠商裝修期二年，明年若部份裝修完成可先部份開放，帶動文資建築創新活化。

引進書店咖啡廳、藝術家駐村

台中市大屯郡役所及州廳附屬建築群配合台中州廳修復計畫，也推動修復工程，文化局爭取補助斥資二億餘修復，去年修復完成。文化局指出，該區坐落於舊城區核心，且距離台中火車站僅七分鐘車程交通便性，相關再利用備受矚目，日前招商吸引四家廠商投標角逐經營權，市府遴聘專業甄審委員評選，由承億集團旗下品牌「承億生活文創」脫穎而出。

文化局指出，業者提出以「集合式聚落」結合「地方創生、青創育成基地、藝文交流」營運方向，預計投資至少三千六百萬，引進包含複合書店咖啡廳、餐飲、藝術展覽、藝術家駐村、生活沉浸式體驗等規劃。

台中市文資處指出，將與承億生活文創簽訂為期十七年的委託經營管理契約，未來可優先續約十年，廠商簽約後有二年的裝修期，因多達八棟建築，將請廠商未來先完成的空間先局部開放，讓民眾能提前感受新文化場域。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法