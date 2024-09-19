台中州廳修復完成 文化局將進駐

百年國定古蹟台中州廳再利用拍板，恢復辦公廳舍功能，另保留半數作展覽空間。（記者蘇孟娟攝）

2024/09/19 05:30

再利用拍板 恢復辦公廳舍功能 保留半數作展覽空間 明年底開放

〔記者蘇孟娟／台中報導〕百年國定古蹟台中州廳修復近四年，再利用拍板，由文化局進駐，恢復辦公廳舍功能，另保留半數作展覽空間，目標明年底開放；民進黨在地議員黃守達與江肇國憂州廳與周邊大屯郡役所等建築群再利用欠缺整體規劃，展覽空間定位不明，不利帶動舊城區發展；國民黨議員張彥彤則認同州廳與周邊建築群將新舊功能並存共榮。

綠議員批欠缺整體規劃

台中州廳二○二○年啟動修復工程，去年已完成主體建築修復，再利用規劃備受矚目，考量台中州廳原是市府辦公廳舍所在，部份地方意見盼「市府搬回來」活絡周邊經濟，台中市長盧秀燕推翻前市長林佳龍推動的「國立台灣美術館台中州廳園區」計畫，決定保留辦公廳舍功能。

藍議員指新舊功能並存

文化局日前拍板，半數空間由文化局單一局處進駐，另半數保留做展覽空間，相關再利用符合文資建築屬性，台中市文資處已將計畫提報文化部審核，若通過即能啟動內部空間及景觀設計等二期工程。

設咖啡站 給洽公者小憩

文資處指出，台中州廳再利用將全數保留公共使用，僅留一小部份作「咖啡站」，讓前來洽公者小憩，包括文創、餐飲等商業休閒空間則全數集中到州廳旁的大屯郡役所及州廳附屬建築群；保留的展覽空間將不另規劃城市博物館或當代藝術館，由文化局彈性規劃多元展覽。

黃守達與江肇國均指出，台中州廳與周邊是舊城區最具價值的區塊，原可扮演帶動舊城區發展的引擎角色，盧市府未能整體規劃，恢復辦公廳舍功能卻僅有單一局處進駐，展覽空間定位只見含糊的「彈性多元利用」，沒有具體想法；周邊文資建築群再利用包括市役所、大屯郡役所等「各做各的」，更無法發揮群體效益。

張彥彤則認為，公務部門回歸可支撐周邊商家基本人潮，周邊文資建築群引進文創等商機，又可吸引年輕人進來，新舊功能共存，有助活絡舊城區。

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