台中東興、建國路口 車流大難左轉

台中南區東興路、建國南路口是特殊時相路口，但綠燈時與對向車道竟是「零秒差」，民眾抱怨難左轉。（記者陳建志攝）

2024/09/18 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕台中市南區東興路一段與建國南路是特殊時相路口，不過民進黨台中市議員張芬郁、陳雅惠接獲民眾陳情，綠燈亮時對向也同步綠燈，車流量大到想左轉車輛，根本找不到空檔左轉，如果要往前到建國北路口左轉，因實施科技執法，稍一不慎就可能被拍照舉發，民眾批評根本是開單陷阱，希望能儘快進行改善。

科技執法 民批有開單陷阱

交通局會勘後，決定東興路、建國南路口，調整為特殊時相北向「綠燈早開」八秒鐘，再持續滾動修正調整，並增加指向線、機車停等區及雙白線改為車道線等措施改善。

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交通局︰改綠燈早開8秒

張芬郁表示，接獲民眾陳情，開車從大里區走工學路接東興路，到建國南北路路口時，在內側車道準備左轉建國南路，綠燈亮時對向車道也同步綠燈直行，但路口綠燈只有四十多秒，根本沒有充裕的時間及空檔左轉，批評「零秒差」的特殊時相設計，實在很離譜。

張芬郁指出，特殊時相號誌標準配備，就是要有左、右轉箭頭燈，或直行箭頭等燈號，但東興、建國南北路路口都沒有，特殊時相只設計了半套。強調桃園市及台南市的特殊時相，在綠燈提早開或延遲路口燈號號旁，加掛了宣導標牌或左轉箭頭燈，讓用路人更清楚，台中應該多學學。

陳雅惠也說，東興路、建國南北路口，上下班尖峰時段經常堵車，該路口為「斜角式」十字路口，市府交通局要積極配合即將完工建國北路車道拓寬工程，重新檢討車道及特殊時相交通號誌規劃設計，以免用路人不查，在科技執法路口，吃上交通違規紅單。

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