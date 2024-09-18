募款繳稅 豐原永康福德祠土地過戶

豐原區豐田里永康福德祠透過募款，終於讓土地公有個永遠的家，中秋搓湯圓，讓民眾吃平安。（記者歐素美攝）

2024/09/18 05:30

籌得511萬支應370萬土增稅 地主捐地蓋廟多年 總算完成「手續」

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區豐田里永康福德祠，因土地為私人所有，地方發起募款，順利募得五一一萬，完成土地過戶，讓土地公有個「永遠的家」，昨中秋節熱鬧慶祝；市議員陳本添表示，台中市合併前有很多廟宇都是私人勸募蓋廟，合併後財產全歸市府財政局，還要收租金，后里即有七家廟字都設在活動中心上方，不僅土地有問題，年邁鄉親也爬不上二樓拜拜，拜託市府儘快解決。

請繼續往下閱讀...

土地公有「永遠的家」 搓湯圓慶祝

民政局長吳世瑋指出，台中市廟宇與活動中心合建共卅八間，但結合的形式不同，有的土地是私人的，有的土地是市府的，市府都積極設法解決，涉及市府土地有標售等問題，需要議會協助，更需要時間；若土地是私人的，市府會儘快找地另建活動中心，將土地歸還廟宇使用。

另有廟宇、活動中心合建 土地也棘手

豐田里永康福德祠，佔地八十坪，早期黃姓地主捐地建廟，因未過戶，其鑑於年事漸高，盼及早將土地過戶給土地公廟，以免將來生變，地主雖願意捐出價值逾二千萬的土地，但土地增值稅高達三七○多萬元，廟方無力負擔。

豐田里長劉瑞銓、豐田社區發展協會理事長王鴻昌及永康福德祠主委羅子軒因此於去年底發動募款，共募得五一一萬元，終於完成土地過戶，昨特別舉辦慶祝活動，並將剩餘款項頒贈給環保志工隊等需要的單位或弱勢民眾。

剩款捐助公益 福德祠也順利登記

吳世瑋表示，台中市很多土地公廟的土地都是私人的，未來會如何沒有人會知道，永康福德祠在里長劉瑞銓等募款下，讓土地可以順利過戶登記，很多寺廟無法完成登記就是因為土地不是廟方的，感謝所有捐款的鄉親。

劉瑞銓說，歷經十一個月的努力，終於完成心願，感謝土地公、土地婆的加持保庇，才能順利完成土地的過戶。所以利用中秋節月圓人團圓舉辦搓湯圓、擲筊拿紅蛋等活動，希望藉此告知所有捐款者，後續全部財務也都會公告，年底前捐款逾三千元者的名字都會刻在大理石上，以資紀念，因福德祠的土地已過戶並登記為社團法人，日後就不怕土地被賣掉。

豐原區豐田里永康福德祠透過募款，終於讓土地公有個永遠的家。（記者歐素美攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法