台中18萬戶申請租金補助 2萬件遭退件

租屋族搶申請租金補貼，盼獲補貼減輕租屋負擔。（張家銨提供）

2024/09/13 05:30

議員指市府未落實通知 住都處：補正案件皆以掛號寄出加簡訊通知

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中央推出三百億元擴大租金補貼協助租屋族減輕負擔，台中市議員張家銨指出，該補貼由地方政府初審，台中市截至九月有十八萬餘戶提出申請，卻有二萬件疑因市府未能落實通知，導致申請人不及補件逾期遭退件；住都處強調，補正案件皆以掛號寄出，外加簡訊通知，多數因民眾資料準備有疑義被退件。

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多數因民眾資料準備有疑義

中央自二○二二年推出「三百億元中央擴大租金補貼」專案，張家銨指出，一般租屋族可申請到數千元的租金補貼，可減輕租屋壓力，民眾極力申請，但有民眾向服務處反映市府在租金補貼的處理流程上不透明，她代為反映後，市府雖在網站上公布申請與補件通知的程序，卻還是發生民眾沒收到補件通知簡訊、差點漏掉公文信件，甚至公文寄到戶籍地還是居住地沒有統一，讓民眾等不到消息，甚至來不及補件下被退件。

張家銨說，台中市有十八萬戶提出租金補助申請，有七萬餘件需補件，有多達二萬件不及補件，因逾期被退件，她質疑，市府未確實執行通知程序及補件流程，導致民眾怨聲四起。

補正寄至申請書所登載通訊地址

住宅處說明，市府審查後若有需補正案件皆以掛號郵寄函文方式，寄送至申請人於申請書上所登載的通訊地址，並額外再以簡訊通知，若補件資料仍不齊全，市府會再次發送簡訊通知申請人補件，部份較單純的資料不全甚至先電話通知，請申請人補文件。

有些民眾填寫的住址和電話有誤

住宅處指出，二萬件被退件的個案中多有通知，但多因民眾資料準備有疑義以致無法及時完成補件，包括房東拒絕提供租屋證明、民眾拖到逾期，另有民眾則是申請資料填寫的住址甚至電話有誤，通知連繫不到人等，針對民眾漏收簡訊及公文信件等情形，將持續提供多元補正管道及加強宣導，並追蹤管理個案協助情形，改善與申請民眾的溝通方式。

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