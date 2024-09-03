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    防乘客落軌 陳世凱：設月台門

    交通部長陳世凱（中）到台中火車站慰勞副站長鄭振宏（左）。 （記者蘇金鳳攝）

    交通部長陳世凱（中）到台中火車站慰勞副站長鄭振宏（左）。 （記者蘇金鳳攝）

    2024/09/03 05:30

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕交通部長陳世凱甫上任，昨晚七點多就到台中火車站視察，慰勞副站長鄭振宏前日看到落軌的楊姓男子，馬上用無線電通知即將要進站區間火車停車，避免悲劇發生，他表示，為避免火車月台太擁擠，今年底將先在高雄車站的月台設置月台測試門，高雄火車站將於明年底成立第一個設立月台門的示範站，再逐步擴大到各大火車站。

    陳世凱昨晚坐自強號回到台中，同時巡視火車的平穩度，由於比預期誤點五分鐘，他表示，經詢問台鐵員工指出誤差五分鐘內都是正常的。他覺得自強號相當平穩，月台及車廂也很好，但都還有努力的空間。

    由於前天上午十點左右，一名楊姓男子在台中火車站第二月台等火車，傳出因不舒服跌落軌道，副站長鄭振宏發現立刻用無線電指揮當時要進站的區間火車停車，避免事故發生，陳世凱特別表示讚許。

    陳世凱表示，由於台灣很多大的火車站都會有很多人進出，大家擠在月台，非常擔心會因為推擠而掉落軌道，要求台鐵要在月台設置月台門，而台鐵也在計畫中。

    陳世凱說，台鐵準備今年底前在高雄站的一個月台先設置月台測試門，希望明年年中進行完整測試，以趕在明年底讓高雄成為示範站，未來如果有需要，人口眾多的火車站都會設置月台門。

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